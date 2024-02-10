Türkiye tarihinde bir ilke imza atıldı ve ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, 18 günlük uzay yolculuğunu tamamlayarak Dünya'ya döndü. Ancak uzay çalışmaları bununla kalmayacak. Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre; ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya çıkacak? İşte, detaylar...