İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya çıkacak?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu tamamlandı. Şimdi ise sırada ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu var. Atasever'in uzaya çıkacağı tarih, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç tarafından açıklandı. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya çıkacak? İşte, detaylar...
Türkiye tarihinde bir ilke imza atıldı ve ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, 18 günlük uzay yolculuğunu tamamlayarak Dünya'ya döndü. Ancak uzay çalışmaları bununla kalmayacak. Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre; ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya çıkacak? İşte, detaylar...
TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA ÇIKACAK?
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Nisan ayının ilk haftalarında ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğunun gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.
ATASEVER 7 DENEY GERÇEKLEŞTİRECEK
Kıraç, Nisan ayında ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.
Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.
TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.