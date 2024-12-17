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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Aslolan ciddiyet, disiplinli oynamak - Futbol Haberleri

        İlhan Palut: Aslolan ciddiyet, disiplinli oynamak

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Vanspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada "Böyle maçlarda aslolan ciddiyet, disiplinli oynamak, rakip kim olursa olsun. Bugün oyuncularımda maçın başından itibaren bunu görebildim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:01
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        "Aslolan ciddiyet, disiplinli oynamak"
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Çaykur Rizespor, konuk ettiği Vanspor Futbol Kulübü’nü 6-0 mağlup etti.

        "ASLOLAN CİDDİYET, DİSİPLİNLİ OYNAMAK"

        Galibiyetle sonuçlanan maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Bir maç önce Silivri maçında çok zorlanmıştık. Böyle maçlarda aslolan ciddiyet, disiplinli oynamak, rakip kim olursa olsun. Bugün oyuncularım da maçın başından itibaren bunu görebildim. Bu bazen skor olarak çok erken desteklemeyebilir ama goller de maçın erken periyodunda geldi. İlk yarı için çok farklı bir skorla içeriye girdik. Bazı değişiklikleri yaptık, ondan sonra ikinciyi yarıyı da tabii ki belli bir tempoyla sürdürüp galip geldik ve gruplara kaldık. Bundan dolayı mutluyuz. Vanspor da çok kısa zamanda maç oynayıp geldi. Kolay bir yolculuk değildi onlar içinde, biraz meşakkatli buraya geldiler. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi sergilediler. Onları da tebrik ediyorum, ligde başarılar diliyorum. Bundan sonra adım adım gidiyoruz. Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak” dedi.

        "GÖZTEPE ÇOK AGRESİF VE TEMPOLU BİR OYUN OYNUYOR"

        Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Palut, devre arasına iyi bir puanla girmek istediklerinin altını çizdi. Palut, “Hafta sonu İzmir'de Göztepe ile oynayacağız. Onlarda gayet tempolu, gayet agresif oynuyorlar. Çok istekliler, çok mücadele ediyorlar ve bunu sonuçlarla da bugüne kadar desteklemeyi bildiler. 15 günlük bir ara olacak ve bu araya moralli ve her şeyden önce daha iyi bir puanla girmek istiyoruz. Bugüne kadar kazandığımız puandan tabii ki mutlu değilim. Ligin başında öyle kötü bir periyot yaşadık ve sonraki periyotta, son iki hafta tam istediğimiz sonuçlar alamazsak da aslında genel manada çok kötü bir görünüş değil. Hala biz o 5 maç üst üste mağlubiyet bizi puansal anlamda istediğimiz yerden uzakta tutuyor. Orayı da biraz daha kabul edilebilir geçseydik, bu kadar net bir kötü periyot yaşama saydık daha sonraki bu geçirdiğimiz periyotla beraber daha kabul edilebilir bir puanda olurduk ama genel manada daha 3 maç oynayacağız. Şu anda oynadığımız maç sayısı ve aldığımız puan tabii ki beni mutlu etmiyor. Takımımın, teknik ekibimin potansiyelinin bundan daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu düzeltecek, istediğimiz yerlere, istediğimiz puanlara gelebilecek zamanımız da var potansiyelimiz de var. Bunun için yılmadan ileriye bakarak bunu daha iyi noktaya getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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