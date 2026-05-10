        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: Fenerbahçe'ye karşı iyi hazırlanmazsanız cezayı kesecek oyuncuları var

        İlhan Palut: Fenerbahçe'ye karşı iyi hazırlanmazsanız cezayı kesecek oyuncuları var

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından, "Böyle bir rakibe karşı da iyi hazırlanamadan maça çıkarsanız cezayı kesecek oyunculara sahipler" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 01:17 Güncelleme:
        "Fenerbahçe'de cezayı kesecek oyuncular var"

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

        "FENERBAHÇE'YE KARŞI İYİ HAZIRLANMAZSANIZ CEZAYI KESECEK OYUNCULAR VAR"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk yarıya baktığımız zaman başa baş bir oyun vardı. İstatistikler de bunu gösteriyor. Ama çok basit bir top kaybından sonra ki futbolda bunlar var. Gol yedik. Aslında o biraz açıkça söylemek gerekirse biraz bizi moral olarak aşağı çekti. Ama dediğim gibi sonuç olarak ilk yarı istatistiklerin de desteklediği başa baş bir oyun izledim. İkinci yarı bir 5-10 dakika daha evet kabul edilebilir ilerledi oyun. Ama ondan sonra oyundan adım adım düşmeye başladık. Ve goller de geldikten sonra oyuncularımı daha efektif kullanmak istediğim bir maç şeklini aldı. Hafta içi kupa maçı çıkılan final biraz bizi konsantrasyon yönünden bu maç hazırlığından alıkoydu. Onun net bir şekilde de söyleyebilirim ki bu bir bahane değil. Önce de bir Fenerbahçe'yi tebrik edeyim de bahane olmasın. Böyle bir rakibe karşı da iyi hazırlanamadan maça çıkarsanız bu da benim sorumluluğum cezayı kesecek oyunculara sahipler. İyi bir gün değildi bizim için özellikle ikinci yarı için söyleyebilirim. Bugün lig için en azından taraftarımızla son buluşmamızdı. Gerçekten büyük bir destekleri vardı. Ama dediğim gibi biz onları mutlu edecek enerjiden bugün uzaktık. Ama gerçekten oyuncularım yoğun bir periyottan geçti. Üst üste çok zor maçlar oynadık ve bugün yıpranmalara da şahit oldum. Dediğim gibi oyuncularımı da maç içerisinde efektif kullanmam gereken bir durumla karşılaştım. Evet ne yapacağız, hasar tespit yapacağız. İşte Diego ısınırken bir sakatlık yaşadı. Nagalo'nun durumunu zaten biliyorsunuz. Uğurcan ilk yarı bir ağrı hissetti ve oyundan çıkmak durumunda kaldı. Berkan zaten düzenli antrenman yapmadan maçlarda kullanıyorduk. Beşiktaş maçında o biraz daha ilerledi. Berkan'ın sakatlık anlamında gelişimini takip edeceğiz. Açıkçası biraz dinlenecek oyuncuların buna ihtiyaçları var. Ondan sonra hem mental olarak hazırlıklara başlayacağız hem de herhalde görünen o ki oyuncularımızın son durumları hakkında sağlık ekibimizle yoğun bir mesai harcayacağımız bir hafta olacak. Tekrar oyuncularım yorgun olmalarına rağmen periyodu oynadılar. Onları sonuna kadar destekliyorum. Destekleyeceğim her şartla. Ama bugün iyi değildik. Net bir şekilde söyle

