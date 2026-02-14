Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: Hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor' - Tümosan Konyaspor Haberleri

        İlhan Palut: Hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor'

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Alanyaspor maçının ardından, "Bir şekilde hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:37 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taşın altına elimizi koymamız gerekiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

        "MAÇ BERABERE BİTEBİLİRDİ"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Özetleyerek başlarsam kötü. Özellikle ilk yarı önde baskıya çalışmıştık. Tabii ki önde baskıyla götüremezdik. Kompakt savunmada da bir duruş planımız vardı. Organizasyon olarak zaman zaman doğru eşleşmeler bulduk ama burada ikili mücadele kazanma seviyemiz yeterli değildi. İkinci yarı sistemde değişiklik oldu. İkinci yarı daha kabul edilebilir bir başlangıç vardı. İkinci topları alan bir Konyaspor takımın rakip gol pozisyonu bulmakta zorlandık. 1-0 rakibimiz önde biz maçın sonun kadar golü arayacağız. Ama bu arada kontrataklara dikkat etmemiz gereken bir görüntü devam ederken basit bir hata sonucu oluşan penaltı 2-0. Ama 1 fark geride olduk sonra 2-1. Ondan sonra da 10-12 dakika bir zamanımız kaldı. Denedik etkili olamadık. Berabere de bitebilirdi. Ama bugün totalinde Alanyaspor bizden daha iyiydi" diye konuştu.

        "TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAMIZ GEREKİYOR"

        Takımın tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu ifade eden Palut, "Ligin bütün seviyelerindeki mücadelenin içerisinde bulunmuş oyuncu grubu. Burada taşın altına elimizi sokacağız. Bende takımı tanıyorum. Belki tam net hamleleri istediğim zaman istediğim doğrulukta belki yapamıyorum. Bunu sahada gösterdiğimiz performans doğruluyor veya eksiye götürüyor. Bir şekilde hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Başta ben, ekibim ve oyuncu grubumuz. Gecemizi gündüzümüze katmamız lazım. Hem takımımızı hem de camiamızı moral olarak bu durumdan yukarı çekmemiz lazım. Bu durum puan olarak istemediğimiz durumdan daha yukarıya alacaktır. İlk yarıdaki Konyaspor takımı bugün sorumluluk benimdir. Bir önceki görmediğim kadar dağınık bir görüntü vardı. Bu beni açıkçası üzdü. Göztepe maçına dönersek daha istekli daha iyi elinden geleni yapan bir takımken bugünkü performansımız üzücüydü. Ama öyle bir durumdayız ki ben bugün oyuncularımız ile konuştum. Artık yarından itibaren hatalarımdan ders almaktan başka buraya takılı kalamam. Hatalarımdan ders alacağım. Oyuncularımıza daha iyi neleri yapabileceğimizi göstereceğim. Yolumuza yılmadan devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da oyuncak tabancayla insanları korkutan 4 şüpheliye gözaltı

        Ankara'da sokaktaki insanları oyuncak tabancayla korkutan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan motosikletli 4 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta goller var!
        Dev maçta goller var!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!