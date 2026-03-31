İlhan Palut: Her maç ve her puan önemli

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

"HER MAÇ VE HER PUAN ÖNEMLİ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Milli ara öncesi maçlar da hafta içi oynandı. Belli bir izin günümüz vardı. Ondan sonra çalışmalarımıza başladık, 4 milli oyuncumuz var. Bunlar çalışmalara katılamadı. Morten Bjorlo da milli aradan itibaren tedavisi devam ediyor. O da çalışmalara katılamadı ama önümüzdeki günlerde gelişimini takip edeceğiz. Dün izinliydik ve bugün itibariyle artık Samsunspor maçının hazırlıklarına tekrar başladık. Salonda başladı antrenmanımız, sahada devam edecek. Cumartesi günü Samsun'a hareket edeceğiz. Samsunspor takımına geldiğimiz zaman, geçen senenin flaş takımı, Avrupa Kupalarına katıldılar. Bu sene de çok iyi başladılar. Avrupa Kupasında hep iyi performans gösterdiler. Genel olarak iyi bir takım, mücadeleci bir takım ve sakatların dönmesiyle seçenekleri çoğalan bir takım. Hangi maç olsaydı ligin bu boyutunda çok ciddi, çok zor bir maç tanımını yapacaktım. Her maç önemli her puan önemli. Biz de hazırlıklarımızı bitirdikten sonra Samsun'a gideceğiz. En yüksek şiddetle mücadele etmeye çalışacağız. İyi oyun oynamaya çalışacağız ve çok ihtiyacımız olan puanlara, puana sahip olup oradan dönmeye çalışacağız" dedi.

"TEK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ, GEREKLİ PUANLARI ALIP ALT SIRALAR İLE BAĞIMIZI KOPARABİLMEK"

Her maça kazanmak için çıkacaklarının altını çizen Teknik Direktör İlhan Palut, "Bu genel benim futbola bakış açım. Maçın sonucu ne olursa olsun insan kazanmak istiyor. Onun için yani şu kadar puan bize yeter, bu kadar puanı da almasak da olur gibi bir yaklaşımım hiçbir zaman olmadı. Tabii ki her maçı kazanmak bazen mümkün olmuyor. Ligin sıralamasında şu an için tek düşündüğümüz gerekli puanları alıp alt sıra ile bağımızı koparmak. Bunu başardıktan sonra da kalan maçlara da her maç için çok iyi sonuç için çıkacağız ve tabii ki ligin sonunda hem bizim için hem şehir için hem oyuncular için ligi ne kadar ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi" şeklinde konuştu.

"KONYASPOR, KALECİ MEVKİSİNDE YILLARCA YABANCI HAKKINI KULLANMAYACAĞI BİR ROTASYONA SAHİP"

Kaleci rotasyonunun çok kaliteli olduğu bir dönem yaşadıklarını anlatan İlhan Palut, "Türk futbolunda da ve Konyaspor'a yansımasıyla beraber kaleci rotasyonunun çok kaliteli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bizim için de öyle yabancı kuralının olduğu ortamda özellikle iki tane kalecimiz ve alttan gelen Egemen gibi gençler şu anda bizi bu noktada çok rahatlatıyor. Genç kalecilerin gelişimini de yakından takip ediyorum. Zaten Bahadır ve Deniz'in Süper Lig seviyesinde olduğu, başarılı kaleciler olduğu hepinizin malumu. Bence Konyaspor takımı özellikle kaleci mevkisinde belki yıllarca yabancı hakkını kullanmayacağı, hiçbir sorun yaşamayacağı bir rotasyona sahip. Onun için de kendimizi şanslı görüyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTACAK BİR BAŞARI UMUYORUZ"

Akşam oynanacak Türkiye maçına da değinen Palut, "Çok iyi bir jenerasyonumuz, altın bir jenerasyonumuz var ve Montella ile oyunları çok iyi. Maça hakim olan taraf kesinlikle Türkiye olacak onu öngörebiliyorum. Çok dikkatli bir oyun, rakibe saygı duyarak bir oyun, sonucunda evet favoriyiz ve gerçekten böyle bir takımı yakalamışken, böyle çok tecrübeli bir takım yakalamışken sadece Dünya Kupası'na gitmek değil, orada da tarihe geçecek, göğsümüzü kabartacak bir başarı umuyoruz. Tüm ekibe, hocalara, oyunculara başarılar diliyorum, kalbimiz onlarla olacak" diye konuştu.