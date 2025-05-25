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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Planımızı uyguladığımız bir maç oldu - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Planımızı uyguladığımız bir maç oldu

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, planlarının tuttuğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:20
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        "Planımızı uyguladığımız bir maç oldu"
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        Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, 2-1 mağlup ettikleri Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

        "PLANIMIZI UYGULADIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Planımızı uyguladığımız bir maç oldu. Oyuncularım özveriyle mücadele ettiler. Gerçekten iyi takımız. Birçok iyi oynadığımız ve berabere kalsak üzüleceğimiz maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Kırılma anları lehimize oluşmadı. Ligi istediğimiz yerin uzağında bitirdik. Beşiktaş'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Karşılaşma öncesi pozitif futbol için hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Palut, "Geçen haftalardaki aldığımız galibiyet ve skorlarla genel manada istediğimiz yerde olmasak da telaşımız kalmamıştı. Buraya gelirken stada gelenlere ve televizyondan izleyenlere pozitif futbol izletme adına hazırlıklarımızı yaptık. Bunun için sahada yer aldık." dedi.

        "BEŞİKTAŞ'IN NE OYNADIĞI BELLİ"

        Beşiktaş'ı analiz etmenin "kolay" olduğunu aktaran Palut, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Beşiktaş rakip ceza sahasına sızmalar yapan bir takım. Genelde orta saha oyuncularına birebir yakınlıkla oluşacak sorunu çözmeye çalıştık. Beşiktaş pozisyonlar buldu. Beşiktaş'ın atak sürekliliğine son vermemiz gerekiyordu. Amacımız bize geçen topların değerini bilip pasa çevirmek ve rakibin 3. bölgesine taşımak, Beşiktaş'ı geri koşturmaktı. Bunu da çok defa başardık. Son paslarda geride kaldığımız anlar oldu. Beşiktaş çok net. Bazı takımları analiz etmek kolay olmayabiliyor. Beşiktaş'ın analizi son derece anlaşılır. Ne oynadıkları belli. Çok dikkat dikkat etmemiz gereken hücum setleri vardı. Top bize geçtiğinde agresif olmayan, oyuncuların bireysel savunma becerisi ön plana çıkmayan bir takım olacaktı. Bazen maç analizi ve maç tam örtüşmeyebiliyor ama bugün kitabi bir şeymiş gibi beklediğim her anı yaşadık. Beşiktaş da kazanabilirdi, biz kazandık ama skordan bağımsız olarak söylemek gerekirse kazanacağımızı biliyorduk dersem abartı olur."

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