İlhan Parlak, Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine getirildi
İlhan Parlak, futbolculuğunda yıldızının parladığı Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine getirildi.
Giriş: 11 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
İlhan Parlak, futbolculuğunda önemli işlere imza attığı 1. Lig ekibi Kayserispor'da genel koordinatör oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Genel Koordinatörlük görevi için eski kaptanımız İlhan Parlak ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem İlhan Parlak’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ