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HaberlerOtomobilİlk çeyrekte otomotivde üretim yüzde 1 arttı, ihracat yüzde 6 azaldı
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İlk çeyrekte otomotivde üretim yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet oldu

Toplam otomotiv üretimi, yılın ilk 3 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu.  Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 6 düşerek 261 bin 109 adet olarak gerçekleşti.  Otomotiv pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 60,6 artarak 206 bin 597 adede ulaştı

İlk çeyrekte otomotivde üretim yüzde 1 arttı, ihracat yüzde 6 azaldı
AA

Toplam otomotiv üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),Ocak-Mart 2021 dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte toplam taşıt araçları üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 70 oldu. Araç grubu bazında ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde yüzde 80 seviyesinde kapasite kullanımı gerçekleşti.

Otomotiv sanayisinin mart ayı üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 123 bin 457 adet, otomobil üretimi de yüzde 4 yükselerek 74 bin 995 adet olarak kayıtlara geçti.

Toplam üretimin bir önceki yıla göre artış gösterdiği ilk 3 ayda, ticari araç grubunun bu artışa önemli pozitif katkısı oldu.

İlk çeyrekte ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Bu artış, ağır ticari araç grubunda yüzde 46, hafif ticari araç grubunda da yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Ticari faaliyetlerdeki hareketliliğin lojistik ihtiyacını artırması ile özellikle yük taşımacılığına yönelik araçlar içerisinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 üretimi artan kamyon segmenti dikkati çekti. Bu dönemde toplam ticari araç pazarı yüzde 73, hafif ticari araç pazarı yüzde 70 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 88 arttı.

TOPLAM PAZAR 206 BİN 597 ADEDE ÇIKTI

Türkiye otomotiv pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 60,6 artış kaydetti ve pazar 206 bin 597 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet seviyesine ulaştı.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 35, hafif ticari araç pazarı yüzde 14, ağır ticari araç pazarı yüzde 3, otomobil pazarı da yüzde 44 artış gösterdi.

İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 62, hafif ticari araç pazarında da yüzde 45 oldu.

Mart ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 99 bin 964 olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ İHRACATI YÜZDE 25 ARTTI

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam taşıt araçları ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalarak 261 bin 109 adet olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil ihracatı yüzde 19 azalarak 155 bin 457 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 25 arttı. Traktör ihracatı ise 2020'nin aynı dönemine paralel, 3 bin 626 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, Ocak-Mart 2021'de Türkiye ihracatından aldığı yüzde 17 pay ile ihracatta ilk sıradaki yerini korudu.

İlk çeyrekte toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 10, avro bazında da yüzde 0,4 arttı.

Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 2,7 milyar dolar oldu.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 16 azalarak 2,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

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