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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evini alacaklar dikkat! Konut kredisi şartları nelerdir? 1.20 Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Konut kredisinde son durum: 1.20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?

        İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan kampanyanın bazı ayrıntıları açıklanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade etmiş, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." açıklamalarında bulunmuştu. Peki, 1.20 Düşük faizli İlk evim kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 00:29 Güncelleme: 06.03.2024 - 00:29
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda düşük faizli konut kredisi gündemdeki yerini koruyor. 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum yakından takip ediliyor. Peki, İlk Evim 1.20 faizli konut kredisi şartları nelerdir? 2024 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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        1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

        İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

        Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

        "Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

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        Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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        İLK EVİM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL?

        Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir. Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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