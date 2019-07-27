Renault Grubu, Ocak-Haziran dönemindeki bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, grubun cirosu 2019 yılının ilk yarısında yüzde 6.4 gerileyerek 28 milyar 50 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

Grubun Rusya'daki faaliyetleri haricinde otomotiv satışlarından elde ettiği cirosu ise 2018’in ilk yarısına kıyasla yüzde 7.7 düşüş gösterdi ve 24 milyar 791 milyon euro oldu. Bu daralmanın esas sebebi olarak, satış hacminde yaşanan yüzde 4.6 puanlık düşüş gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye, Fransa ve Arjantin’deki satışlarda yaşanan azalma ve bayi stoklarındaki daralmanın söz konusu tabloda etkili olduğu belirtildi.

Arjantin pezosu ve Türk lirasındaki değer kaybından dolayı ise, kur etkisinin 1.2 negatif puan olarak gerçekleştiği vurgulandı. Ayrıca, artı 1 puanlık fiyat etkisinin bu iki para birimindeki düşüşten ve Avrupa pazarındaki fiyat artışlarından kaynaklandığı kaydedildi.

Öte yandan, Fransız şirketin geçen yıl 1 milyar 914 milyon euro olan faaliyet karlılığının da bu yıl cironun yüzde 5.9'una denk gelecek şekilde 1 milyar 654 milyon euro olduğu bildirildi.

SATIŞLARDA TÜRKİYE İKİNCİSİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 29 bin 196 araç satan Renault, pazarda ikinci en çok satan marka oldu.

Bu dönemde toplam iç pazar ise yüzde 45 oranında daraldı ile 195 bin adet seviyesine düştü.

Öte yandan, Renault'un ittifak ortağı Nissan'ın ilk 6 ayda düşen üretimi, İran pazarının 2018 Ağustos’undan bu yana kapalı olması ve Avrupa’da dizel araç talebindeki daralma gibi sebeplerinden de şirketin bilançosunu olumsuz etkilediği açıklandı.

Bu dönemde, küresel piyasalarda yaşanan yüzde 7.1 oranındaki daralmaya rağmen, Renault Grubu'nun araç satışlarındaki düşüşün yüzde 6.7'de kalarak 1.94 milyon adetlik satışın gerçekleştiği bildirildi.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ

Gelirlere katkı yapan unsurlar arasında ise satın almadaki performans, AR-GE harcamalarının kapitalizasyonu ve amortismanlardaki artış sayıldı.

Türk lirasındaki değer kaybının da maliyetlerde düşüş sağladığı bildirilirken, bu durumun gelirlere 92 milyon euroluk pozitif etki yarattığının altı çizildi.

Sonuçlar ilgili konuşan Renault CEO’su Thierry Bolloré, "Beklediğimizden zorlu bir ortamda, yılın ilk yarısında beklentilerine paralel sonuçlar elde etti. Pek çok yeni modelin lansmanı, rekabetçiliğimizi arttırırken, ekibin mücadeleci ruhu grubun karlılık hedeflerini teyit etmesine olanak sağladı" dedi.

GLOBAL PAZARIN YÜZDE 3 DARALACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Renault'un global otomotiv piyasasına dair öngörülerine de yer verilen açıklamada, 2019’da global pazarın yüzde 3 daralacağı tahmininde bulunuldu.

Buna göre, Avrupa pazarının stabil kalması beklenirken, Rusya pazarının yüzde 3 gerilemesi ve Brezilya pazarının ise yüzde 8 oranında büyümesi bekleniyor.

Bu çerçevede, Renault bu yılki ciro beklentilerini revize ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine yakın bir seviyede satış geliri elde edeceğini açıkladı. Grubun faaliyet karlılığında ise 2019 sonuna kadar yüzde 6 seviyesini yakalamak hedefleniyor.