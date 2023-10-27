İnanç Ergülen yazdı: Kasımpaşa'nın ayak sesleri! Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek, ligde maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri Fall, Aytaç Kara ve Ngoy kaydetti. Habertürk.com Spor Müdürü İnanç Ergülen, Kasımpaşa'nın İstanbulspor karşısında elde ettiği galibiyeti kaleme aldı.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Kasımpaşa, İstanbulspor'u da 3-1 mağlup ederek son 5 haftada 4. kez kazandı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

İki takımın da maça mutlak üç puan hedefiyle başladığı, daha ilk dakikalarda kendini net şekilde gösterdi. Hem Kasımpaşa hem de İstanbulspor önde basarak birbirlerini hataya zorladı.

Müthiş bir enerjiyle başlayan maçta ilk ciddi ataklar ev sahibinden geldi. 8. dakikada orta sahada yaptığı pres sonucu topu kapan Paşa, Fall ve N'Goy'la üst üste yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Hareketli oyunda golün geleceği adeta bas bas bağırırken, Kasımpaşa 32. dakikada Fall ile perdeyi açtı. Senegalli oyuncu gerçekten şapka çıkarılacak bir gol kaydetti

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Kasımpaşa golün ardından biraz taktik gereği, biraz da psikolojik olarak geriye yaslandı ve kontra aramaya başladı. İlk yarının son bölümünde İstanbulspor beraberliği yakalayacak fırsatları bulsa da Kasımpaşa kalecisi Gianniotis'i aşamadı. Yunan kaleci, yaptığı kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti.

Kasımpaşa'da Gianniotis'e ek olarak savunmanın bel kemiği Omeruo da harika bir performans ortaya koydu. Ceza sahasında kritik müdahalelerde bulunan Nijeryalı futbolcu, 45. dakikada ise çizgiden kafayla çıkardığı topla alkış topladı.

İkinci yarıda İstanbulspor tamamen hücumu düşününce, Kasımpaşa'ya arkada çok büyük boşluklar verdi. Bu anlardan birinde Kasımpaşa kaptanı Aytaç Kara sahneye çıkarak takımını rahatlatan golü kaydetti. Bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen bu sezon 7. kez fileleri havalandıran Aytaç, kariyerinin en golcü sezonuna henüz 10. haftada ulaştı.

Kasımpaşa'nın 18 puan toplamasında Aytaç'ın rolü gerçeken çok büyük. Hem savunmada hem hücumda kariyer sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu performansıyla A Milli Takım'ın hocası Montella'ya da mesaj gönderdi.

Kontralarla etkili olmaya devam eden Kasımpaşa'da maçın çalışkan isimlerinden Ngoy da golünü atıp maçın fişini tamamen çekti. Paşa, daha sonraki bölümde biraz oyundan düşüp kalesinde bir gol görse de rahat bir galibiyet aldı.

Gelelim Kemal Özdeş hocaya... Takım her hafta üstüne koyarak ilerliyor. Takımda gözle görülür bir yükseliş var. İsteksiz oyuncu yok, en önemlisi de bu. Kemal hoca belli ki takımı inandırmış. Takımdaki hırs ve mücadele gücü, oyuna ve skora da yansımaya başladı. Kasımpaşa doğru yolda ve ligde bir sonraki maçları Galatasaray ile... O maçta sürpriz bir skor çıkarsa şaşırmam.