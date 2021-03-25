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ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey atama

ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, 15 Nisan tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ING Belçika CIO’su olarak atandı. 2012 yılından bu yana görev yaptığı ING Türkiye’nin dijital dönüşümünü destekleyen projelere imza atan Şamlı, yeni görevinde de bilgi teknolojileri alanındaki deneyimi ve uzmanlığıyla ING Belçika’nın teknoloji dönüşümüne liderlik edecek

ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey atama
HABERTURK.COM

ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. 2012 yılından bu yana ING Türkiye’de çeşitli görevler üstlenen ve son olarak 2015 yılından itibaren ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahadır Şamlı, ING Belçika’ya CIO olarak atandı. 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak atamayla birlikte Şamlı, ING Belçika’nın teknoloji alanındaki çalışmalarına liderlik edecek.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Bahadır Şamlı’nın yeni görevinden duyduğu memnuniyeti aktararak, "ING olarak bugüne kadar çok önemli işlere imza attık, ancak ürün ve hizmetlerimiz kadar insan sermayemizle de ING Grubu içindeki yükselişimizi sürdürüyoruz. ING Türkiye, bugün global roller için yetenek havuzu haline gelmiş durumda. İçimizden başarılı bir liderin daha ING’nin en önemli ülkelerinden birinde aldığı bu görev için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bahadır Şamlı, Özyeğin Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. İş yaşamında bankacılık başta olmak üzere pek çok sektörde entegrasyon ve dönüşüm projelerine imza atan Şamlı, 2012 yılında ING Türkiye ekibine Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Grup Müdürü olarak katıldı.

2015 yılından bu yana Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Şamlı, ING Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayan projelere liderlik ederek dijitalleşme stratejisinde rol oynadı / dijitalleşme stratejisine katkıda bulundu. Şamlı'nın yeni görevinde bilgi teknolojileri, dijitalleşme ve bankacılık alanındaki deneyim ve uzmanlığını ING Belçika’ya taşıyacağı aktarıldı.

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