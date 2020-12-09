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İngiliz e-ticaret firması The Hut Group geçtiğimiz 10 yılda 430 çalışanına 1 milyar sterlinlik hisse verdiğini açıkladı.

Firmanın Kurucu ve CEO'su Matt Moulding konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu sayede 74 çalışanlarının milyoner olduğunu belirterek "İngiltere'de bugüne kadar en fazla milyoner yaratan şirket olduk. Hisseler yüzde 100 hediyedir. Kimse bir ücret ödemedi. Bu sayede birçok kişinin hayatını değiştirdik" dedi.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYAR STERLİN

Firmadan yapılan açıklamaya göre hisseler yönetici kadrosunun yanında sekreteler ve depo çalışanlarına da hediye edildi. Kısa vadede 175 milyon sterlin değerinde yeni hisseler de çalışanlara dağıtılacak.

2004 yılında kurulan The Hut Group dünya genelinde 100 civarında e-ticaret sitesi işletiyor. Bugün itibarıyla 6.5 milyar sterlinlik piyasa değerine sahip.

Forbes'a göre Matt Moulding'in 1.8 milyar dolarlık toplam serveti bulunuyor.

EYLÜL AYINDA HALKA ARZ EDİLDİ

The Hut Group'un hisseleri 16 Eylül 2020'de halka arz edildi. Halka arzından bu yana şirketin değeri yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

Koronavirüs salgınının e-ticareti olumlu etkilemesi bu yükselişte etkili oldu. Tüm detaylar paylaşılmasa da muhtemelen hisselerdeki bu yükseliş 74 çalışanın milyoner olmasına önemli bir katkıda bulundu.