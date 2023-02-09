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Her dilde farklı yazılış ve okunuşlara sahip olan aylar, en çok İngilizce dilinde merak edilir. İngilizce ayların isimleri, özellikle öğrencilerin ve yeni İngilizce öğrenen kişilerin araştırma konularından biridir. Peki, İngilizce ay isimleri nelerdir ve nasıl telaffuz edilir? Tüm detaylar içeriğimizin devamında…

İngilizce Aylar

İngilizce, dünyanın ortak dili olarak kabul edilir ve en çok konuşulan dillerin başında gelir. Her dilde olduğu gibi kendi kuralları çerçevesinde öğrenilmesi gereken İngilizcede kelimelerin yazılışları ve okunuşları birbirinden farklıdır. Harflerin telaffuzu her kelime grubuna göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle dikkat gerektiren ve sağlam temeller ile öğrenilmesi gereken bir dil olarak karşımıza çıkar. İngilizce aylar yazılışı ve Türkçe karşılığı ise şöyledir:

January: Ocak

February: Şubat

March: Mart

April: Nisan

May: Mayıs

June: Haziran

July: Temmuz

August: Ağustos

September: Eylül

October: Ekim

November: Kasım

December: Aralık

İngilizce ayların kısaltılmış halleri de bulunmaktadır.

January: Jan

February: Feb

March: Mar

April: Apr

May

June

July

August: Aug

September: Sep

October: Oct

November: Nov

December: Dec

İngilizce Aylar Türkçe Okunuşu

İngilizce, yazılışı ve okunuşu farklı bir dildir. Bu nedenle zor bir dil olduğu düşünülse de dilin kendine özgü kalıp ve kurallarına dikkat edildiğinde kolayca öğrenilebilmektedir. Diğer yandan İngilizce kelimelerin ve harflerin telaffuzları her dilde farklılık göstermektedir. Bu durumu Türkçede görmek de mümkündür. İngilizce aylar Türkçe okunuşu ise şöyledir:

January : Ce-nu-e-ri

: Ce-nu-e-ri February : Feb-ru-e-ri

: Feb-ru-e-ri March : Març

: Març April : Ep-rıl

: Ep-rıl May : Mey

: Mey June : Cun

: Cun July : Cu-lay

: Cu-lay August : Ou-gıst

: Ou-gıst September : Sep-tem-bır

: Sep-tem-bır October : Ok-to-bır

: Ok-to-bır November : No-vem-bır

: No-vem-bır December: Di-sem-bır

İngilizce Ay İsimlerinin Anlamı

İngilizcede her ayın farklı bir anlamı ve kullanılma nedeni vardır. Ayların bazıları tarihin tozlu sayfalarında yerini almış önemli kişilerin isimleri ile anılırlar. Örneğin; ağustos ayının İngilizce karşılığı olan August, ismini Roma İmparatoru August’tan almıştır. Aynı durum temmuz ayı için de geçerlidir. İngilizce aylardan biri olan July, ismini Jül Sezar’ın ailesinden almaktadır. İngilizce ayların bazılarına ise Roma tanrılarının isimleri verilmiştir.