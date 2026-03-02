Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İngilizler duyurdu: Beşiktaş'ta Altay Bayındır gelişmesi! - Futbol Haberleri

        İngilizler duyurdu: Beşiktaş'ta Altay Bayındır gelişmesi!

        Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'te yükselişe geçen Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.

        2

        Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin ise İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın olduğu aktarıldı.

        3

        İngiliz basınından Football Insider’ın iddiasına göre Beşiktaş, 25 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya çok yakın.

        4

        Haberde, Altay Bayındır’ın Old Trafford’dan ayrılmaya hazırlandığı ve transfer yarışında Beşiktaş’ın en güçlü aday konumunda bulunduğu belirtildi.

        5

        Milli file bekçisi, 2023/2024 sezonu başında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olmuştu.

        6

        PERFORMANSI

        Altay Bayındır, bu sezon çıktığı 6 maçta 11 kez topu ağlarında gördü.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları