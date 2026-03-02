İngilizler duyurdu: Beşiktaş'ta Altay Bayındır gelişmesi!
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.
Giriş: 02.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
1
Trendyol Süper Lig'te yükselişe geçen Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.
2
Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin ise İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın olduğu aktarıldı.
3
İngiliz basınından Football Insider’ın iddiasına göre Beşiktaş, 25 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya çok yakın.
4
Haberde, Altay Bayındır’ın Old Trafford’dan ayrılmaya hazırlandığı ve transfer yarışında Beşiktaş’ın en güçlü aday konumunda bulunduğu belirtildi.
5
Milli file bekçisi, 2023/2024 sezonu başında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olmuştu.
6
PERFORMANSI
Altay Bayındır, bu sezon çıktığı 6 maçta 11 kez topu ağlarında gördü.