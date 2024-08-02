İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'dan Scott McTominay'e yönelmişti. Sarı-kırmızılılar için flaş bir isim daha ortaya atıldı. Manchester'dan uzaklaşmayan Galatasaray rotasını City forması giyen Kalvin Phillips'e çevirdi. İşte detaylar...
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray bir süredir Manchester United forması giyen Scott McTominay ile ilgileniyordu.
Sarı-Kırmızılıların bu sefer Manchester City'den Kalvin Phillips'i gündemine aldığı ileri sürüldü.
İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; City'nin Temmuz 2022'de 45 milyon sterline Leeds United'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Phillips, Galatasaray'ın hedefinde.
Haber detayında, geride kalan sezonun ikinci yarısını West Ham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncuyu bu sezon da teknik direktör Guardiola'nın kadroda düşünmediği ve İngiliz futbolcuya takım arandığı belirtildi.
Haberde, Galatasaray'ın Scott McTominay için Manchester United'a yaptığı 12.6 milyon sterlinlik teklifin reddedilmesinin ardından Phillips transferi için yarışa dahil olduğu vurgulandı.
İngiliz futbolcuya Roma, Leipzig ve Salzburg'un da talip olduğu iddia edildi.