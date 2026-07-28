Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere'de oyunu hızlandıracak yeni kurallar!

        İngiltere'de oyunu hızlandıracak yeni kurallar!

        İngiltere'de 2026-2027 sezonundan itibaren oyunun gereksiz yere durmasını önlemek amacıyla yeni kurallar uygulanacak. Kaleci sakatlığı nedeniyle oyun durduğunda bir saha oyuncusu en az 1 dakika dışarıda kalacak. Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye, oyuncu değişikliklerinde ise 10 saniye sınırı uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere'de oyunu hızlandıracak yeni kurallar!

        İngiltere, kalecilerin taktik amaçlı sakatlık molalarını ortadan kaldırmak için bu sezon yeni bir uygulama deneyecek.

        İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonundan itibaren "maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan" yeni kuralların uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) onay alındığı belirtildi.

        Uygulanacak kurallar kapsamında oyun, kaleci sakatlığı nedeniyle durursa, maç yeniden başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu en az bir dakika boyunca oyun alanının dışında kalmak zorunda olacak.

        İstisna olarak, çarpışma, kanama veya ciddi sakatlık durumları bu uygulamanın dışında tutulacak.

        REKLAM

        TAÇ ATIŞI VEYA KALE VURUŞUNU GECİKTİRMEYİ ÖNLEMEK İÇİN 5 SANİYE KURALI

        Bu sezon hakemler, oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu gereksiz yere geciktirmesi durumunu önlemek amacıyla beş saniyelik geri sayım başlatacak.

        Maçın hakemi, sürenin aşılması durumunda taç atışını rakip takıma verebilecek veya geciktirilen kale vuruşu nedeniyle rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek.

        Oyuncu değişikliği sırasında sahadan ayrılan oyuncular için de 10 saniyelik bir süre sınırı olacak. Bu sürenin aşılması halinde yerine girecek oyuncu oyuna hemen dahil olamayacak; oyun durduktan ve en az bir dakika geçtikten sonra sahaya girebilecek.

        İngiltere Futbol Federasyonu ayrıca, bu kuralların kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağını vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 27 Temmuz 2026 (Gülistan Doku Organize Cinayet Kurbanı Mı?)

        Zülfikar Ali Aydın ile Habertürk Manşet'te Türkiye'nin gündemini sarsan iki önemli dosya tüm yönleriyle ele alındı. Programın ilk bölümünde Gülistan Doku'nun kayboluşuna ilişkin soruşturmadaki dikkat çeken iddialar, organize cinayet ihtimali, arama çalışmalarında yaşananlar, Tuncay Sonel'in ifadeler...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ağrı'da 4 ev fiyatına İstanbul'da 1 ev
        Ağrı'da 4 ev fiyatına İstanbul'da 1 ev
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!