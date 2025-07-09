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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere'den Lundstram için Rangers iddiası - Futbol Haberleri

        İngiltere'den Lundstram için Rangers iddiası

        İngiliz basını, İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın eski futbolcusu John Lundstram'ı yeniden kadrosuna katmak için Trabzonspor'a 1 milyon Euro civarında teklif sunduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:49
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        İngiltere'den Lundstram için Rangers iddiası!
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        Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’a transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram için eski kulübü Rangers devreye girdi.

        İngiliz basını, İskoç ekibinin bordo-mavililere 1 milyon Euro’luk resmi bir teklif sunduğunu iddia ederken, Trabzonspor’un bu rakamı oyuncunun maaş beklentisi ve kulübün gelecek planlamaları doğrultusunda yetersiz bulduğu belirtildi.

        İngiltere kaynaklı analizlerde Trabzonspor’un Lundstram için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, olası bir satışta kulübe ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

        31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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