2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek. İlk maçında Hırvatistan'ı mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan İngiltere, gruptan çıkma yolunda önemli bir sınava çıkacak. Gana ise Panama karşısında aldığı galibiyetin ardından liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, İngiltere - Gana maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte İngiltere - Gana maçı TRT 1 canlı, şifresiz izleme ekranı...