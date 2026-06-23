İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ikinci maçında İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İngiltere, gruptaki ikinci maçında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Gana ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak son 32 turu umutlarını sürdürmek istiyor. Mücadele için geri sayım sürerken İngiltere - Gana maçının yayın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere - Gana maçı canlı izle ekranı...
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek. İlk maçında Hırvatistan'ı mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan İngiltere, gruptan çıkma yolunda önemli bir sınava çıkacak. Gana ise Panama karşısında aldığı galibiyetin ardından liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, İngiltere - Gana maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte İngiltere - Gana maçı TRT 1 canlı, şifresiz izleme ekranı...
İNGİLTERE - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere - Gana maçı 23 Haziran Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
İNGİLTERE - GANA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere ile Gana arasında oynanacak Dünya Kupası mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İNGİLTERE VE GANA'NIN GRUP PERFORMANSI
İngiltere, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek L Grubu'na üç puanla başladı. Gana ise Panama'yı 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı.
İki takım da ikinci maçlarını kazanarak son hafta öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.