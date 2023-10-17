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        Haberler Spor Futbol İngiltere İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        İngiltere İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Euro 2024 Elemeleri C Grubu 6. hafta mücadelesinde son şampiyonanın finalistleri İngiltere ile İtalya karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki takım için de oldukça kritik olan mücadele İngiltere, turnuva bileti için sahaya çıkacak; konuk İtalya ise son 2 maça liderlik koltuğunda girmek adına ter dökecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen İngiltere İtalya maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:57
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        İngiltere İtalya maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Euro 2024 Elemeleri'nde günün maçı olarak gösterilen zorlu randevuda iki takım da mutlak 3 puan hedefinde. İşte, futbol dünyasında gözlerin çevrildiği İngiltere İtalya karşılaşması ile ilgili bilgiler...

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        İTALYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

        İngiltere ile İtalya arasında oynanacak zorlu mücadele bu akşam saat 21:45'de oynanacak.

        Grupta şimdiye dek 5 maç oynayan iki takımdan İngiltere 13 puanla lider, İtalya ise 10 puanla 2. sırada yer alıyor.

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        İTALYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere İtalya karşılaşmasının Türkiye'de yayıncısı şu an için bulunmuyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane

        İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Berardi, Raspadori, Kean

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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