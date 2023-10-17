İngiltere İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Euro 2024 Elemeleri C Grubu 6. hafta mücadelesinde son şampiyonanın finalistleri İngiltere ile İtalya karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki takım için de oldukça kritik olan mücadele İngiltere, turnuva bileti için sahaya çıkacak; konuk İtalya ise son 2 maça liderlik koltuğunda girmek adına ter dökecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen İngiltere İtalya maçı ile ilgili bilgiler...
İngiltere İtalya maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Euro 2024 Elemeleri'nde günün maçı olarak gösterilen zorlu randevuda iki takım da mutlak 3 puan hedefinde. İşte, futbol dünyasında gözlerin çevrildiği İngiltere İtalya karşılaşması ile ilgili bilgiler...
İTALYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere ile İtalya arasında oynanacak zorlu mücadele bu akşam saat 21:45'de oynanacak.
Grupta şimdiye dek 5 maç oynayan iki takımdan İngiltere 13 puanla lider, İtalya ise 10 puanla 2. sırada yer alıyor.
İTALYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere İtalya karşılaşmasının Türkiye'de yayıncısı şu an için bulunmuyor.