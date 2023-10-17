İngiltere İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

İngiltere İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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İngiltere İtalya maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Euro 2024 Elemeleri'nde günün maçı olarak gösterilen zorlu randevuda iki takım da mutlak 3 puan hedefinde. İşte, futbol dünyasında gözlerin çevrildiği İngiltere İtalya karşılaşması ile ilgili bilgiler...