İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın sonuçları
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 22. hafta geride kaldı. Ligde 50 puanla Arsenal lider ve hemen ardında onu 43 puanla Man. City takip ediyor. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
Brighton-AFC Bournemouth karşılaşması, İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasının sonuna damga vurdu.
Brighton, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Chelsea, kendi sahasındaki mücadelesinde Brentford'u mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 34'e yükseltti.
Liverpool'un ligdeki 22. hafta mücadelesinde Burnley ile oynadığı maçta kazanan çıkmadı. 1-1 biten mücadelenin ardından Liverpool 36 puana ulaşırken, Burnley 14 puana ulaştı.
Man United, sahasında Man. City'i ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 35 puana yükseldi, Man. City ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Leeds Utd, evindeki mücadelede rakibi Fulham'ı etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Leeds Utd puanını 25'e yükseltti.
Zorlu deplasmanda West Ham ev sahibi rakibi Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin bu haftasında Sunderland ile Cry.Palace karşı karşıya geldi.
Nott. Forest ile Arsenal ligin 22. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Nott. Forest 22 puana ulaşırken, Arsenal ise 50 puana yükseldi.
Wolves ile Newcastle Utd. ligin 22. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Wolves 8 puana ulaşırken, Newcastle Utd. ise 33 puana yükseldi.
Lig'in 22. haftasında Everton deplasmanda Aston Villa'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Everton oldu: Maç 1-0 tamamlandı.