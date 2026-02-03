Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 22. hafta geride kaldı. Ligde 50 puanla Arsenal lider ve hemen ardında onu 43 puanla Man. City takip ediyor. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın sonuçları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brighton-AFC Bournemouth karşılaşması, İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasının sonuna damga vurdu.

        Brighton, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Chelsea, kendi sahasındaki mücadelesinde Brentford'u mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 34'e yükseltti.

        Liverpool'un ligdeki 22. hafta mücadelesinde Burnley ile oynadığı maçta kazanan çıkmadı. 1-1 biten mücadelenin ardından Liverpool 36 puana ulaşırken, Burnley 14 puana ulaştı.

        Man United, sahasında Man. City'i ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 35 puana yükseldi, Man. City ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Ligin 22. haftasında Man. City, konuk olduğu Man United'i 2-0 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti, ev sahibi Man United ise 35 puanda kaldı.

        Leeds Utd, evindeki mücadelede rakibi Fulham'ı etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Leeds Utd puanını 25'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda West Ham ev sahibi rakibi Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

        Ligin bu haftasında Sunderland ile Cry.Palace karşı karşıya geldi.

        Nott. Forest ile Arsenal ligin 22. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Nott. Forest 22 puana ulaşırken, Arsenal ise 50 puana yükseldi.

        Wolves ile Newcastle Utd. ligin 22. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Wolves 8 puana ulaşırken, Newcastle Utd. ise 33 puana yükseldi.

        Lig'in 22. haftasında Everton deplasmanda Aston Villa'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Everton oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 22. Haftanın Sonuçları
        17.01.2026 15:30
        Manchester United
        2
        Manchester City
        0
        İY(0-0)
        17.01.2026 18:00
        Liverpool
        1
        Burnley
        1
        İY(1-0)
        17.01.2026 18:00
        Leeds United
        1
        Fulham
        0
        İY(0-0)
        17.01.2026 18:00
        Chelsea
        2
        Brentford
        0
        İY(1-0)
        17.01.2026 18:00
        Tottenham Hotspur
        1
        West Ham United
        2
        İY(0-1)
        17.01.2026 18:00
        Sunderland
        2
        Crystal Palace
        1
        İY(1-1)
        17.01.2026 20:30
        Nottingham Forest
        0
        Arsenal
        0
        İY(0-0)
        18.01.2026 17:00
        Wolverhampton
        0
        Newcastle United
        0
        İY(0-0)
        18.01.2026 19:30
        Aston Villa
        0
        Everton
        1
        İY(0-0)
        19.01.2026 23:00
        Brighton & Hove Albion
        1
        AFC Bournemouth
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 22. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		22 15 5 2 50 26
        2
        Manchester City
        		22 13 4 5 43 24
        3
        Aston Villa
        		22 13 4 5 43 8
        4
        Liverpool
        		22 10 6 6 36 4
        5
        Manchester United
        		22 9 8 5 35 6
        6
        Chelsea
        		22 9 7 6 34 12
        7
        Brentford
        		22 10 3 9 33 5
        8
        Newcastle United
        		22 9 6 7 33 5
        9
        Sunderland
        		22 8 9 5 33 0
        10
        Everton
        		22 9 5 8 32 -1
        11
        Fulham
        		22 9 4 9 31 -1
        12
        Brighton & Hove Albion
        		22 7 9 6 30 3
        13
        Crystal Palace
        		22 7 7 8 28 -2
        14
        Tottenham Hotspur
        		22 7 6 9 27 2
        15
        AFC Bournemouth
        		22 6 9 7 27 -6
        16
        Leeds United
        		22 6 7 9 25 -7
        17
        Nottingham Forest
        		22 6 4 12 22 -13
        18
        West Ham United
        		22 4 5 13 17 -20
        19
        Burnley
        		22 3 5 14 14 -19
        20
        Wolverhampton
        		22 1 5 16 8 -26

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 23. Hafta Maçları
        24.01.2026 15:30
        West Ham United
        Sunderland
        24.01.2026 18:00
        Manchester City
        Wolverhampton
        24.01.2026 18:00
        Fulham
        Brighton & Hove Albion
        24.01.2026 18:00
        Burnley
        Tottenham Hotspur
        24.01.2026 20:30
        AFC Bournemouth
        Liverpool
        25.01.2026 17:00
        Brentford
        Nottingham Forest
        25.01.2026 17:00
        Crystal Palace
        Chelsea
        25.01.2026 17:00
        Newcastle United
        Aston Villa
        25.01.2026 19:30
        Arsenal
        Manchester United
        26.01.2026 23:00
        Everton
        Leeds United
        ÖNERİLEN VİDEO

        Uludağ'da telesiyej arızası: 60 tatilci mahsur kaldı

        Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD tatilcileri kurtarmak için operasyon başlattı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz