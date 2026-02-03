İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın sonuçları

Brighton-AFC Bournemouth karşılaşması, İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasının sonuna damga vurdu.

Brighton, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Chelsea, kendi sahasındaki mücadelesinde Brentford'u mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 34'e yükseltti.

Liverpool'un ligdeki 22. hafta mücadelesinde Burnley ile oynadığı maçta kazanan çıkmadı. 1-1 biten mücadelenin ardından Liverpool 36 puana ulaşırken, Burnley 14 puana ulaştı.

Man United, sahasında Man. City'i ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 35 puana yükseldi, Man. City ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Leeds Utd, evindeki mücadelede rakibi Fulham'ı etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Leeds Utd puanını 25'e yükseltti.

Zorlu deplasmanda West Ham ev sahibi rakibi Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.