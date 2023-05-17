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İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı: 'Otomobil fabrikaları kapanabilir'

Bundan 3 yıl önce Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'de, otomotiv üretiminin geleceği tartışma konusu haline geldi. Ülkede Vauxhall marka otomobillerin üretimini yapan ve bünyesinde Peugeot, Citroen, Fiat, Opel gibi markaları bulunduran Stellantis, İngiliz hükümetini 'Brexit' olarak anılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. İngiltere parlamentosunda açıklamalarda bulunan Stellantis yetkilileri, "Birleşik Krallık'ta elektrikli araç üretiminin maliyeti rekabet edilemez ve sürdürülemez hale gelirse, operasyonlar kapanacak. Üreticiler yatırım yapmaya devam etmeyecekler ve bunun yerine üretim operasyonlarını Birleşik Krallık dışına taşıyacaklar" uyarısında bulundu

İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı: 'Otomobil fabrikaları kapanabilir'
Reuters

2020 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılmayı seçen İngiltere'de, otomotiv fabrikalarının kapanması gündeme geldi.

İngiltere'de Vauxhall markasını üretimini gerçekleştiren Stellantis cephesinden, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

İngiltere parlamentosunda açıklamalarda bulunan Stellantis yetkilileri, 'Brexit' olarak anılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmemesi halinde, bunun ada ülkesindeki çoğu otomotiv fabrikasının sonu olabileceği uyarısında bulundu.

'ÜRETİM BAŞKA ÜLKELERE TAŞINACAK'

Gelecek yıldan itibaren Avrupa'ya elektrikli kamyonet ihraç ederken yüksek gümrük vergileri ile karşı karşıya kalınacağını vurgulayan Stellantis yetkilileri, İngiliz hükümetini Avrupa Birliği ile planlanan 2024 değişikliği yerine 2027'ye kadar parça tedariğine ilişkin mevcut kuralların uzatılması konusunda bir anlaşmaya varmaya çağırdı.

Stellantis yetkileri, İngiltere'nin elektrikli araç endüstrisinin geleceğini inceleyen bir parlamento komitesine yaptığı sunumda, "Birleşik Krallık'ta elektrikli araç üretiminin maliyeti rekabet edilemez ve sürdürülemez hale gelirse, operasyonlar kapanacak. Üreticiler yatırım yapmaya devam etmeyecekler ve bunun yerine Ford ve Mini gibi daha önce İngiltere'de üretim yapan üreticilerde görüldüğü gibi, üretim operasyonlarını Birleşik Krallık dışına taşıyacaklar" ifadelerini kullandı.

100 MİLYON STERLINLİK YATIRIM YAPMIŞTI

Brexit ile anlaşmaya varılan ticaret anlaşmasına göre, gümrük vergilerinden kaçınmak için bir elektrikli aracın değerinin yüzde 45'inin 2024'ten itibaren İngiltere veya AB'den gelmesi gerekiyor.

Stellantis, 2021'de Ellesmere Limanı tesisine elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlinlik (126 milyon dolar) elektrikli araç yatırımı yapacağını açıklamıştı. O dönem yapılan açıklamada, İngiltere veya Avrupa'da Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar parça üretebileceği kaydedilmişti.

Fakat, Ukrayna'daki savaş, tedarik sorunları ve hammadde maliyeti enflasyonu gibi dış faktörler sebebiyle söz konusu hedefi tutturmanın zorlaştığı aktarılıyor.

1925 yılında Amerikalı General Motors'un satın aldığı Vauxhall, 2017 yılında Opel ile birlikte Fransız PSA'nın kontrolüne geçmişti.

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