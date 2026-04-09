İnşaat maliyeti yüzde 25,72 arttı

İnşaat maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,33 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,73 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,12 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %25,72 arttı, aylık %1,25 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,25 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,08 arttı, işçilik endeksi %0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %23,89 arttı, işçilik endeksi %28,74 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %25,72 arttı, aylık %2,36 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,11 arttı, işçilik endeksi %1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %23,24 arttı, işçilik endeksi %30,46 arttı.