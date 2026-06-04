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        İnsanlar sürekli ziyaret ediyor! Yolcu uçağını gizlice taşıyıp ev haline getirdi

        Bruce Campbell, yıllar önce aldığı sıra dışı bir kararla eski bir Boeing 727'yi Oregon ormanına taşıdı. Bugün hâlâ içinde yaşamını sürdürdüğü dev yolcu uçağı, yalnızca görüntüsüyle değil arkasındaki hikâyeyle de merak uyandırıyor. Bir zamanlar gökyüzünde yolcu taşıyan bu dev yapı artık bambaşka bir amaç için kullanılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Çoğu insan eski yolcu uçaklarını hurdalıkta görmeye alışık ancak Bruce Campbell farklı bir yol seçti. Emekli elektrik mühendisi ve eski pilot olan Campbell, satın aldığı Boeing 727’yi parçalara ayırıp gece saatlerinde şehirden geçirerek Oregon’daki ormanlık arazisine taşıdı, ardından yıllar süren çalışmalarla dev yolcu uçağını sıra dışı bir yaşam alanına dönüştürdü.

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        Oregon'un Portland yakınlarındaki ormanda, ağaçların arasında yükselen Boeing 727 bugün Campbell’ın evi olarak kullanılıyor. Emekli mühendis, 1999 yılında satın aldığı yolcu uçağını ormanlık arazisine taşıdıktan sonra yaşam alanına dönüştürdü ve 2026 itibarıyla yaklaşık 27 yıldır burada yaşamını sürdürüyor. Hikâye, ABD yerel kanallarının 2025 sonu ve 2026 başında yeniden gündemine geldi çünkü proje hâlâ aktif; Campbell ziyaretçi kabul ediyor ve evini gezdiriyor.

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        Aklına bir uçak mezarlığında geldi

        Campbell’ın bu fikre yönelmesinin nedeni hurdaya ayrılan uçaklardı. Arizona’daki bir uçak mezarlığında her gün ortalama üç yolcu uçağının parçalanıp imha edildiğini öğrendiğinde bunun büyük bir israf olduğunu düşündü. Sağlam gövdesi, sızdırmaz kabini ve dayanıklı yapısıyla bu uçakların çöpe gitmek yerine yaşam alanına dönüştürülebileceğine inanıyordu. Üstelik ona göre bu yöntem, betonarme yapılardan daha ekonomik olabilirdi.

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        Asıl zorluk Oregon'a ulaştığında başladı

        Campbell’ın satın aldığı uçak Atina’daydı ve Oregon’a kadar uçuruldu. Uçak için yaklaşık 100 bin dolar ödedi. İddialara göre bu Boeing, bir dönem armatör Aristoteles Onassis’in filosunda yer aldı. Ancak uçak Oregon’a ulaştığında işin kolay kısmı sona ermişti. Asıl sorun, dev gövdeyi ağaçların arasındaki araziye yerleştirmekti.

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        Hillsboro sokaklarından, gece ve izinsiz

        Uçağı tek parça halinde taşımak mümkün değildi. Önce kanatları ve kuyruğu söküldü, ardından gövde karayoluna çıkarıldı. Campbell, bu dev yükü gece saatlerinde resmi izin almadan Hillsboro şehir merkezinden geçirdi. Dar sokaklarda direklere ve binalara santimetreler kala yapılan manevralarla uçak sonunda ormandaki arazisine ulaştırıldı. Taşıma ve geçici depolama için ödediği yaklaşık 96 bin dolar ise neredeyse uçağın satın alma maliyetine yaklaştı.

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        99 metrekare ama göründüğünden geniş

        Kabinin yaşam alanı yaklaşık 99 metrekare büyüklüğünde, yani küçük bir daire kadar. Ancak Campbell, yaşam için gerekli birçok şeyi bu alana sığdırmayı başardı. Orijinal kokpit yerinde dururken eski yolcu koltuklarının bir kısmı korunmuş ve uçuş kontrolleri olduğu gibi bırakılmış. Titanyum hava kanalları, uçağın özgün pencereleri, katlanabilir bir futon ve sade bir mutfak günlük yaşam alanını oluşturuyor. Gövdenin altındaki iki kargo bölmesi ise depo olarak kullanılıyor. İç düzenlemeyle birlikte projenin toplam maliyeti zaman içinde yaklaşık çeyrek milyon dolara ulaştı.

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        27 yıl sonra hâlâ kapısını açıyor

        Campbell yalnızca uçakta yaşamıyor, aynı zamanda merak eden ziyaretçilere kapılarını da açıyor. Düzenli olarak evini gezdiriyor ve benzer projeler yapmak isteyenleri açıkça teşvik ediyor. Ona göre hurdaya ayrılan binlerce uçak, tıpkı kendi Boeing 727’si gibi yeni bir yaşam alanına dönüşebilir. 1999’da başlayan bu sıra dışı proje, 27 yıl sonra Oregon ormanında hâlâ ayakta duruyor.

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