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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Facebook’a yaklaştı! Instagram kullanıcı sayısı 2 milyara yükseldi!

Geçtiğimiz çarşamba günü 2022 üçüncü çeyrek bilançosunu paylaşan Meta, Instagram’ın dünya genelinde kullanıcı sayısı aktif olarak 2 milyara ulaştı

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  • Instagram kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı! Metanın yeni hedefi...

    INSTAGRAM AYLIK AKTİF KULLANICI SAYISI 2 MİLYAR!

    Facebook ile arasındaki farkı biraz daha kapatan Instagram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyar. Facebook’un ise aylık aktif kullanıcı sayısı 2,96 milyar.
  • Instagram kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı! Metanın yeni hedefi...

    Meta bünyesinde yer alan konuşma ve mesajlaşma platformu WhastApp’ın ise günlük 2 milyarı aşkın kullanıcısı bulunuyor.
  • Instagram kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı! Metanın yeni hedefi...

    META'NIN AYLIK KULLANICI SAYISI 3,71 MİLYAR

    Meta dijital uygulamaların aylık aktif kullanıcı sayısı ise dünya genelinde toplam 3,71 milyara ulaştı.
  • Instagram kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı! Metanın yeni hedefi...

    Instagram Haziran 2018 yılında 1 milyon aylık aktif kullanıcıya sahipti ve bu rakamı aşmıştı.

    2018’den önce kullanıcılarına yalnızca takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını gösteren Instagram, daha sonra ilgi alanlarına göre paylaşım sunmaya karar verdi. Platforma TikTok tarzı kısa süreli Reels video özelliği getirilmişti.

     

     
  • Instagram kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı! Metanın yeni hedefi...

    2022 ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE META GELİRİ 27,24 MİLYAR DOLAR!

    Meta şu anda bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Quest VR platformlarını bulunduruyor.

    Meta’nın 2022 üçüncü çeyreğinde reklam gelirleri 27,24 milyar dolar olarak açıklandı.

    Geçtiğimiz yıl şirketin aynı dönemde reklam geliri 28,3 milyar dolardı.
  • Instagram kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı! Metanın yeni hedefi...

    DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE HEDEF YÜKSEK!

    Meta dördüncü çeyrekte 30-35 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini açıkladı.

    Geçtiğiniz yıl ise şirket dördüncü çeyrekte 33,67 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmıştı.

     

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