Twitter başta olmak üzere sosyal paylaşım platformlarında yoğun olarak kullanılan bir özellik daha Instagram’a geldi. Sosyal ağ Instagram Instagram’a test özelliği eklendi.

Platforma gelen bu yenilikle birlikte artık Instagram kullanıcıları istedikleri konuda takipçilerinin cevaplayabileceği testler oluşturabiliyor.

Türkiye’de de kullanıma sunulan bu yeniliğe erişmek için Instagram’ın hikayeler özelliğine eklenen çoktan seçmeli test etiketlerini kullanmak gerekiyor.

Yayınlanan son güncellemeyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkan test etiketi, sadece doğru veya yanlış gibi iki seçenek sunmuyor. Yeni özellikle kullanıcılar, dört farklı cevap şıkkı içeren kişisel testlerini hazırlayıp, takipçilerinin cevaplamasını isteyebiliyor.

INSTAGRAM'DA TEST NASIL YAPILIR?

Facebook bünyesindeki Instagram’ın bu yeni özelliğini kullanabilmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

- Instagram uygulamasını açıp, “Hikayeler”i tıklayın.

- Karşınıza çıkan ekranı yukarı kaydırıp, kullanmak istediğiniz (testin arka planında yer alacak) görseli belirleyin.

- Ardından tekrar ekranı yukarı kaydırıp, karşınıza çıkan etiketlerden “Test”i seçin. Sorunuzu yazıp, seçeneklerinizi (A, B, C, D) belirleyerek, testinizi yayınlayın.