Inter: 2 - Genoa: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Inter, evinde Genoa'yı 2-0 mağlup etti. Geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 87. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyette rol oynadı. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran lider Inter, puanını 67'ye çıkardı. Genoa ise 27 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Inter, Genoa'yı ağırladı. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Federico Dimarco ve 70. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.
HAKAN SAHALARA GOLLE DÖNDÜ
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Çalhanoğlu, bu golle birlikte 3 maçlık aranın ardından golle döndü.
INTER'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. galibiyetini alan lider Inter, puanını 64'e yükseltti. Inter, ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.
27 puanda kalan Genoa ise 14. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Inter, Milan'a konuk olacak. Genoa ise Roma'yı konuk edecek.
