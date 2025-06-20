Inter Miami: 2 - Porto: 1 | MAÇ SONUCU

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşılaştı. Mercedes-Benz Stadium’da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Inter Miami oldu.

Müsabakayı Şilili hakem Cristian Garay yönetirken, Miguel Rocha ve Jose Retamal ise yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Karşılaşmanın ilk golü 8’inci dakikada penaltıdan Porto adına Samuel Omorodion’dan geldi: 0-1.

İlk yarı bu skorla bitti.