İtalya Serie A'da haftanın en önemli maçında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Roma 2-1'lik skorla kazandı.
Roma'nın gollerini 39. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Chris Smalling kaydetti.
Inter'in tek sayısı 30. dakikada Federico Dimarco'dan geldi.
Ev sahibi Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu'nun 63. dakikada frikiğinde top direkten döndü.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Roma puanını 16'ya yükseltti. Inter ise 12 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Sassuolo'ya konuk olacak. Roma ise Lecce'yi ağırlayacak.
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