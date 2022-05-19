İnternette tuzağa düşüren 10 neden 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İnternet çalışma, öğrenme, eğlenme ve birbirimizle etkileşim kurma şeklimizi değiştirerek yaşamlarımızda devrim yarattı. Bu yeni dünyanın birçok olumlu yanı var, ancak birçok tehlike de barındırıyor. Siber güvenlik şirketi ESET, dolandırıcıların tuzaklarına düşme nedenlerini inceleyerek, kullanıcıların kandırılmaması için 10 temel önerilere bulundu.

İşte miras dolandırıcılığı, alışveriş sahtekarlıkları, sahte iş teklifleri, sahte çekilişler, piyangolar ve hatta flört sahtekarlığı gibi yaygın birçok dolandırıcılık yönteminin yararlandığı 10 temel tuzak:

1- Dijital “izlerimiz” bize karşı kullanılıyor

Bazı dolandırıcılar, dijital ayak izinizden yararlanmak üzere sosyal medya başta olmak üzere çevrim içi hareketlerinizi izleyerek, sizinle ilgili mevcut ve görünüşte zararsız tüm verileri kendi avantajlarına kullanırlar. Dikkatli olmadığınız sürece, çevrim içi ortamda ne kadar çok etkileşim kurarsanız, sizin hakkınızda bilgi edinme ihtimalleri de o kadar yüksek olur. Sizi aldatmaları daha kolay olabilir.

2- Dolandırıcılar iyi hikaye anlatıcılarıdır

Birçok dolandırıcı, istenmeyen e-posta filtrelerinizi tetiklemeyebilecek makul hikayeler ve kişiler oluşturabilir. Acil durumlarla ilgili korkulardan yararlanmak da dahil olmak üzere, güncel olayları kendi çıkarları için kullanmakta hızlıdırlar.

3- Bilgi birikimi karşılığını veriyor

Denenmiş ve test edilmiş teknikler ve taklit kişilikler, genellikle titizlikle oluşturulur ve birçok kimlik avı e-postası incelikle hazırlanır, dolayısıyla ilk bakışta bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmezsiniz.

4- Acelemiz var

Dolandırıcılar hemen harekete geçmeniz için size baskı yapar, olayları iyice düşünmenizi istemez. Sınırlı bir süre geçerli olacak bir teklif ve aceleyle harekete geçmenizi gerektiren, aynı gün ödenmesi gereken bir fatura bu gibi durumlara örnek olabilir. Resmin bütününü düşünmeden ve mesajın yasal olup olmadığını doğrulamadan harekete geçebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce duraklayıp düşünmeyi unutmayın.

5- Bedava yemeği herkes sever

Mali sorunlarınızı veya sadece kolay para kazanma arzusunu istismar eden birçok görsel, sahte bedava ürünler veya çok yüksek yatırım getirisi vaadi sunar.

6- Otoriteye itaat etmeye hazırız

İnsanlar, otorite konumundaki kişilere güvenme eğilimindedir. Dolandırıcılar genellikle bir devlet çalışanı, bir avukat, bir şirket yöneticisi veya belirli bir alanda uzmanlık sahibi kişileri taklit eder. Bunların hepsi bize güvenebileceğimizin öğretildiği insanlardır. Dolandırıcılar resmi görünmeye çalışır ve tanıyabileceğiniz şirket veya kuruluşların adlarını kullanır.

7- Dikkatimiz dağılabilir

Dolandırıcılıklar giderek daha sık hale geliyor ve kendinizi hasta, yorgun veya başka bir şekilde savunmasız hissettiğiniz bir günde biri sizi dolandırmaya çalışabilir. Daha önemli şeylerle ilgilenirken ayrıntılara daha az dikkat ederek olası risklere açık hale gelebilirsiniz. Dolandırıcılar, güvenlik açığınızı dahi algılayabilir ve bundan yararlanabilir.

8- Dolandırıcılar kararlıdır

Bir adım önde olabilirler. Siz bir telefon aramasının yasal olup olmadığını anlamaya çalışırken, aklınızı karıştırabilirler.

9- Yardım etmekten hoşlanırız

Yardım taleplerini içeren hileler, bir dolandırıcıyla veya olduğunu iddia ettiği kişiyle empati kurmamızı sağlayabilir. Örneğin, kişisel trajedi veya genel acil durum hikayeleri etkili olmaya devam ediyor. Aklınızın bir köşesinde bunun doğru olmayabileceğini bilseniz bile, yine de “her ihtimale karşı” yardım etme eğilimindesiniz. Dolandırıcılar, insanların kendilerini faydalı hissetmek istediğinin farkındadır.

10- Dolandırıcılar “acınızı hissedebilir”

Örneğin, bir aşk dolandırıcısıyla tipik olarak mesajlar yoluyla etkileşime girersiniz, bu dolandırıcılar güveninizi kazanmak, anlaşıldığınızı hissettirmek ve hatta sizinle ne kadar ileri gidebileceklerini test etmek amacıyla sizinle biraz vakit geçirebilir.

DOLANDIRILDIĞINIZDA NE YAPMALISINIZ?

- Bir sosyal medya platformunda dolandırıcılık söz konusuysa destek merkezlerine başvurun, alışveriş dolandırıcılığı söz konusuysa hizmet sağlayıcıyla iletişime geçerek olayı ihbar edin ve yardım isteyin.

- Parayla ilgili bir durum varsa, bankanızı arayın ve bu konuda onları bilgilendirin.

- “Ödül” kazanmak için herhangi bir ödeme yapmayın.

- Size borsadan veya bir Bitcoin projesinden finansal kazanç vaat ediliyorsa, “vergilerinizi” önceden ödemeyin.

- Dolandırıcının kişisel bilgilerinizi ele geçirmesi durumunda tüm parolalarınızı değiştirin.

- Sosyal medyadaki gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Fotoğraflarda ve yorumlarda sizi kimlerin etiketleyebileceğini sınırlayın.

- Dolandırıcılığı ilgili otoritelere bildirin.

- Son olarak asla bir dolandırıcılık kurbanı olmayacağınızı varsaymayın. Dolandırıcılık, ne kadar teknoloji meraklısı ve akıllı olunursa olunsun herkesin başına gelebilir.