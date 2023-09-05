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        Haberler Gündem İOKBS soruları ve cevapları yayımlandı! 2023 MEB bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı PDF görüntüle

        İOKBS soruları ve cevapları yayımlandı! MEB 2023 bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı görüntüle

        Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. MEB "3 Eylül 2023 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı." ifadelerine yer verdi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrenciler için İOKBS soru ve cevaplarını haberimizde derledik. İşte, 2023 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indirme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:36
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        5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak MEB tarafından düzenlenen İOKBS, 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci tüm sınıflara dörder seçenekli 100 soru soruldu. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı kitapçığı araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS soru ve cevaplarının yayımlandığını duyurdu. İşte, konuya dair detaylar...

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        BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

        İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.

        İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İOKBS SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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        Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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