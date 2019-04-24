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"ATA BİNMEK ADETTENDİR"

At üzerinde paniklediği görülen Tanrıyar, “Daha önce ata çok bindim. Dört nala koşmuşluğum var. Belli bir zaman sonra aksiyonlar beni korkutur hale geldi. Uzaktan da ata baktım biraz huysuz görünüyordu, korktum. Ata binmek adettendir. Gelin ata binmiş, 'ya nasip' demiş. Biz de 'ya nasip' diyoruz” diye konuştu.