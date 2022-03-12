Yoğun kar yağışının etkilediği alanlardan birisi de uçak seferleri oldu. İstanbul genelinde etkisini gösteren kar yağışlı hava, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'dan uçuşların yapılmasına engel oluyor. THY, Anadolu Jet ve Pegasus tarafından iptal edilen uçak seferleri hakkında bilgi notu paylaşıldı. Bu noktada, iptal edilen uçuşları sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, hangi uçuşlar iptal oldu? İşte, 12-13 Mart İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus, Anadolu, THY iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı...