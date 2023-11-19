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        Haberler Gündem İPTAL OLAN UÇUŞLAR: 19 Kasım 2023 bugün THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri hangileri?

        İptal edilen uçuşlar listesi: 19 Kasım 2023 bugün THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri

        İptal olan uçuşlar listesi araştırılıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika olumsuz hava koşulları açıklamalarının ardından THY ve Pegasus uçak seferleri iptal olmaya başladı. AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından Pegasus ve Türk Hava Yolları seferlerini azaltmaya başladı. İptal olan seferler Pegasus, THY ve havalimanlarının internet siteleri üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 19 Kasım 2023 bugün iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 13:35 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:35
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        İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planlanan bazı uçuşlar iptal edildi. Bugün uçuşu olan vatandaşlar "THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Kasım 2023 iptal edilen uçuş seferleri listesi...

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        THY VE PEGASUS'TAN İPTAL EDİLEN UÇUŞLARI DUYURDU

        Türk Hava Yolları’ndan 105, Pegasus’tan 82 sefer için iptal kararı alındı.

        Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere 19 Kasım'daki 105 seferini iptal etti. Pegasus da 18-19 Kasım'da toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.

        Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

        Pegasus Hava Yolları da İstanbul’da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü 18 Kasım'da ve 38’i de bugün olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.

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        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN AÇIKLAMA

        Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama

        Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.

        Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

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        THY VE PEGASUS HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

        THY'nin ve Pegasus'un iptal edilen seferlerine resmi internet siteleri üzerinden erişilebiliyor.

        THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

        PEGASUS UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

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        İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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