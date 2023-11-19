İPTAL OLAN UÇUŞLAR: 19 Kasım 2023 bugün THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri hangileri?

İPTAL OLAN UÇUŞLAR: 19 Kasım 2023 bugün THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri hangileri?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planlanan bazı uçuşlar iptal edildi. Bugün uçuşu olan vatandaşlar "THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Kasım 2023 iptal edilen uçuş seferleri listesi...

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THY VE PEGASUS'TAN İPTAL EDİLEN UÇUŞLARI DUYURDU

Türk Hava Yolları’ndan 105, Pegasus’tan 82 sefer için iptal kararı alındı.

Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere 19 Kasım'daki 105 seferini iptal etti. Pegasus da 18-19 Kasım'da toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları da İstanbul’da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü 18 Kasım'da ve 38’i de bugün olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.