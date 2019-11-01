Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses’e benzerliği ile dikkat çeken İran’lı şarkıcı Seccad Mehmedi, önceki akşam bir mekanda yeni albümü lansmanında basın mensuplarının karşısına çıktı.

Oldukça heyecanlı olduğu görünen Mehmedi, "Yıllardır doğru zamanı, doğru ekibi ve doğru şarkıları bekledim. Albümümüz 8 parçadan oluşuyor. İçinde Yıldız Tilbe ve Müslüm Gürses şarkıları barındırıyor. Beklentiler büyük bunu biliyorum, ben de beklentileri karşılamaya çalışacağım" dedi.

Seccad Mehmedi, İbrahim Tatlıses'e benzetilmesi ile ilgili ise, "Ben önce İbrahim ağabeyi tanıdım, ondan sonra müziği tanıdım. Kendisi ile yıllar önce görüştüğümüzde ben kendisine şarkılarını okudum, İbrahim ağabey çok duygulandı ve ağladı" ünlü türkücüye olan hayranlığından da bahsetti.