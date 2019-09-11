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HaberlerFutbol

İrfan Can Kahveci: Bu jenerasyon turnuvalara katılır

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Türkiye'nin Moldova ile oynadığı müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İrfan Can, iyi bir jenerasyon yakaladığımızı, bundan sonraki turnuvalara katılacağımızı düşündüğünü belirtti

İrfan Can Kahveci

Güzel bir oyun sergilediklerini dile getiren İrfan Can Kahveci, "Bugün rahat, güzel ve iyi bir oyun sergiledik ve sonucunu aldık. İlk maç biraz zorlansak da galip gelmeyi bilmiştik ama bugün iyi bir oyunla ve rahat bir skorla galip geldik. İzlanda'nın yenilmesi de büyük bir avantaj oldu. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu oyunu sergileyip, 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ TURNUVALARA KATILACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Andorra maçının ardından eleştirilere maruz kalmalarını değerlendiren milli oyuncu, "Bazı maçlar böyle olabiliyor. Ona bakılırsa, Fransa'ya karşı da galip gelmiştik çok güzel bir oyunla. Çok çabaladık Andorra maçında da ama olmadı, şanssızlık diyelim. Sonuçta galip gelmesini bildik, 3 puanı aldık. Eleştiriler geldi, olabilir. Ama bizim takımımızın iyi bir jenerasyon yakaladığını ve bundan sonraki turnuvalara da katılacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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