Türkiye İş Bankası, Çin'in Şanghay kentinde inovasyon merkezi açtı. Açılışına Şanghay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı'nın da katıldığı Şanghay'daki inavosyon merkezi, bankanın teknoloji iştiraki Softtech’in dünyada Silikon Vadisi’nden sonraki ikinci inovasyon merkezi oldu. Büyük veri, yapay zeka, bulut hizmetler, nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi yeni teknolojilerin son derece önemli hale geldiği günümüzde İş Bankası’nın dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunacak olan Çin ofisi, çeşitli işbirliği modelleriyle Softtech ürünlerinin değişik pazarlara girmesinin de yolunu açacak.

Softtech, Silikon Vadisi’nin ardından Şanghay’daki merkezi ile Çin gibi büyük bir pazarda yüksek teknoloji firmaları ve ‘fintech’ şirketlerini yakından izleme imkanı da bulacak. Diyalog bankacılığı, yapay zeka, robotik teknolojiler, mobil teknolojiler ve siber güvenlik alanlarında çalışmalar yürüten Softtech ve İş Bankası çalışanları, Çin’deki ofiste belirli aralıklarla görev alarak, inovasyon projelerine doğrudan katılacak ve bu yolla teknolojideki yeni gelişmeleri yerinde ilk olarak deneyimleyebilecek.

'AÇILIŞI 29 EKİM'E YETİŞTİRDİK'

Dijital çağda yeni fırsatlar, yeni işbirlikleri yaratmanın, girişimcilik dünyasını desteklemenin bu konudaki vizyonlarının bir parçası olduğunu vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bu kapsamda da teknoloji ve dijitalleşme çalışmalarını ülke sınırlarının ötesine taşıdıklarını vurguladı.

2016 yılında, Silikon Vadisi’nde bankanın teknoloji iştiraki Softtech’e bağlı Maxitech adlı şirketi kurduklarını hatırlatan Bali, "Bu sayede, dijital dönüşümün kalbinin attığı yer olan Silikon Vadisi’nde dünyanın en önemli girişimcilik ekosistemindeki yeni oluşum ve teknolojilerle ilgili gelişmeleri takip ederek, işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Ayrıca yapay zekâ örneklerini, iş akitlerini, endüstrilerini enteresan şekilde etkileyecek olan yazılımları, robotik endüstrileri yerinde görüp, yakından izliyoruz. O bölgedeki bütün atmosferi, iklimi ve inovatif kültürü sonuna kadar hissedecek şekilde çalışıyoruz. Aynı yaklaşım ile Çin’de de bir inovasyon merkezi açmaya karar verdik ve bu yöndeki çalışmalarımızı hızla sonuçlandırarak 29 Ekim’e yetiştirdik" dedi.

'LONDRA'YA DA AÇACAĞIZ'

Bali, Çin’i teknolojiyi hızla çoğaltabilen, çok çabuk yaygınlaştıran bir ülke olduğu için seçtiklerini kaydederek, "Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip, aynı zamanda en büyük ekonomilerinden biri olan Çin, barındırdığı potansiyel ile herhangi bir şeyi anormal derecede hızlı çokluyor. Finansal teknolojiler açısından iyi bir pazar oluşturan Çin’de, hem yeni fırsatlar ve işbirlikleri yaratmak hem de böyle geniş bir pazarda yer almak büyük önem taşıyor. Teknoloji konusunda önemli teşvikler getiren Londra’da da inovasyon merkezi açmayı planlıyoruz.”

'DİJİTALLEŞME FIRSATLAR SUNUYOR'

Küresel ekonomideki paradigmaları değiştirecek şekilde dünyanın hızla dijitalleştiği ve teknolojik yeniliklerin şekillendirdiği günümüzde, hiçbir kurumun trendlerin gerisinde kalmak gibi bir lüksü olamayacağına dikkat çeken İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve iş modellerimize taraf olan her unsur dönüşüm sürecini tetikliyor. Son dönemde yaygınlaşan mobil teknolojiler, büyük veri, yapay zekâ çözümleri bankacılık sektörünü de etkiliyor. Bankacılık faaliyetlerinin dijitalleşmesi, etkin müşteri ilişkileri, kişiselleşen ürün ve hizmetler, yüksek verimli operasyonlar, bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi pek çok alanda fırsatlar sunuyor. Artık ‘normal iyi’ insanlara yetmiyor, tüketici kararlarını değiştirmiyor" şeklinde konuştu.

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