Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali; gelişmekte olan ülkeler için katma değerli büyümenin elzem olduğunu çünkü her yıl işgücüne katılan büyük nüfus için iş yaratılması gerektiğini belirtti. Bali; “Ülkemizde her yıl 800 bin genç insan işgücüne katılıyor. Bu dinamik nüfus için iş yaratılmalı. Bunu yerli kaynakla yapamazsanız dış kaynakla yapıyorsunuz. Dış kaynağa da bağlı kalmak istemiyoruz. O zaman katma değerli büyüme şart. Bankacılık açısından bakarsak, şirketler kullandığı krediden daha fazla getiriye sahip olursa katma değerli büyüme yaratır, bunun tersi durumunda ise özkaynakları tüketirsiniz” diye konuştu.
İnovasyon konusunda da görüşlerini paylaşan Bali; “İnovasyon hayalden başlayacak. Ham hayalden bahsetmiyorum, elle tutulur fikirden bahsediyorum. Sonra bu fikrin gelişeceği bir ortam lazım. Farklı fikirlerin ortaya konabildiği, bunların tutmadığı durumda bundan rahatsız olunmayacağı bir ortamın sağlanması gerekiyor. Piyasa ekonomisi de böyledir. Birçok fikrin denendiği, tutanın başarılı olduğu özgür bir ortamdır. Tabii bir de inovasyon için farklı disiplinlerin karşılıklı iletişim halinde ilerlemesi gerekiyor. Eski silo mantığından vazgeçmek lazım” dedi.
Dijitalleşme ve inovasyondan ayrı düşünülemeyecek bir konu olan girişimcilikle ilgili de Banka olarak gereken desteği verdiklerini belirten Bali, "Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin önemli bir merkezi olan Kolektif House’da devam eden Workup programı ile desteğimizi sürdürüyoruz. " ifadelerini kullandı.
Young: 10 girişimden 9’unun başarısız olması doğaldır
Bosh Türkiye CEO’su Steven Young ise, dünyanın son yüzyılın en kapsamlı ve köklü değişimini yaşadığını vurguladı. Ayrıca bir yandan da köklü bir sosyal değişimin yaşandığını ifade eden Young; “Sermayenin batıdan doğuya kayması veya Z kuşağı gibi kapsamlı değişimlerin ortasındayız. Bosch dünyada cirosunun %10’unu her yıl ARGE’ye harcıyor. Dünyada 69 bin ARGE çalışanımız var” dedi.
Değişimi 4 başlık altında sıralayan Young; “Bağlanabilirlik yaşantımızın temeli olacak. Mobilite ile birlikte her an her yerden network’e bağlı olarak yaşayacağız. Kentleşme çok önemli. 2050’de dünya nüfusunun %70’i büyük kentlerde yaşayacak. Demografik değişim etkili olacak. İnsanlar daha uzun yaşıyor. Artık 80 yıl yaşamak ortalama bir ömür oldu. İnsanların yaşamını daha kaliteli hale getirmek için birçok inovatif ürün ve hizmet ortaya çıkacak. Bir de bu kadar insan için enerji ve suya ihtiyaç var” dedi.
“ARGE’de 10 girişimden 9’unun başarısız olacağını bilerek girmelisiniz” diyen Young “Türkiye’de geçen sene patent başvurusu %24 artmış. Bu Türkiye için önemli bir geilişme ama sıralama olarak bakarsak dünyada ilk 20’de değiliz” şeklinde konuştu.
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