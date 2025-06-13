İş Bankası’ndan zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek

Tarımsal üretimdeki verimliliği düşüren doğa olaylarının başında gelen zirai don, iklim değişikliğine bağlı olarak dünyada ve ülkemizde her geçen yıl daha da sık görülüyor.

2025 yılının ilk aylarında ülkemizi etkisi altına alan zirai don da birçok bölgede meyvecilik yapan üreticileri etkiledi. İş Bankası, 10 ana üründe ve 36 ilde üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla “Zirai Dondan Etkilenen Üreticimize Destek Kredi Kampanyası”nı hayata geçirdi.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜRETİME DEVAMI İÇİN AFET DÖNEMLERİNDE DE YANLARINDA OLMAK ÖNCELİĞİMİZ”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, stratejik sektörler arasında gördükleri tarımın her koşulda desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Özellikle ilkbahar aylarında gerçekleşen ani sıcaklık düşüşleri, meyve ağaçları başta olmak üzere pek çok tarımsal üründe büyük zarara yol açıyor. Üretimi tehdit eden bu durum, gıda arz dengesi ve çiftçilerin ekonomik sürdürülebilirliği açısından da risk oluşturuyor. Tarımsal üretime, ülkemizin dört bir yanında açtığımız Tarım İhtisas Şubelerimizle, çiftçilere yönelik zirai okuryazarlık eğitimlerimizle, teknolojik ve finansal çözümlerimizle destek olurken; çiftçilerimizin üretime devam edebilmesi için bu tür afet dönemlerinde de yanlarında olmak önceliğimiz” diye konuştu.