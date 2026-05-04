İSKİ 4 Mayıs baraj doluluk oranı açıklandı: İSKİ güncel verilerine göre İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'da barajlarının güncel verileri İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mayıs ayın girilmesiyle birlikte yağmur yağışlarının artmasının ardından barajların su seviyesi yükselişe geçti. İstanbul'a içme suyu sağlayan 10 barajdan üçü yüzde 80 seviyesinin üzerinde kaydedildi. Peki, İSKİ 4 Mayıs 2026 Pazartesi baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel veriler ve tüm detaylar...
İstanbul’da baraj doluluk oranları, kentteki su kaynaklarının durumu açısından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan veriler, şehrin su rezervlerindeki değişimi ortaya koyuyor. 4 Mayıs 2026 itibarıyla açıklanan son rakamlara göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranlarının, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yükseliş eğilimine girdiği görülüyor. Bu kapsamda “İSKİ 4 Mayıs Pazartesi genel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...
İSKİ 4 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,70 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 94,86
Darlık Barajı: yüzde 89,37
Elmalı Barajı: yüzde 94,37
Terkos Barajı: yüzde 58,73
Alibey Barajı: yüzde 67,28
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 46,11
Istrancalar Barajı: yüzde 46,83
Kazandere Barajı: yüzde 60,08
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,34