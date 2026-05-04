Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 4 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ güncel verilerine göre İstanbul barajlarında son durum

        İSKİ 4 Mayıs baraj doluluk oranı açıklandı: İSKİ güncel verilerine göre İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul'da barajlarının güncel verileri İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mayıs ayın girilmesiyle birlikte yağmur yağışlarının artmasının ardından barajların su seviyesi yükselişe geçti. İstanbul'a içme suyu sağlayan 10 barajdan üçü yüzde 80 seviyesinin üzerinde kaydedildi. Peki, İSKİ 4 Mayıs 2026 Pazartesi baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel veriler ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da baraj doluluk oranları, kentteki su kaynaklarının durumu açısından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan veriler, şehrin su rezervlerindeki değişimi ortaya koyuyor. 4 Mayıs 2026 itibarıyla açıklanan son rakamlara göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranlarının, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yükseliş eğilimine girdiği görülüyor. Bu kapsamda “İSKİ 4 Mayıs Pazartesi genel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...

        2

        İSKİ 4 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,70 olarak açıklandı.

        3

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 94,86

        Darlık Barajı: yüzde 89,37

        Elmalı Barajı: yüzde 94,37

        Terkos Barajı: yüzde 58,73

        Alibey Barajı: yüzde 67,28

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83

        Sazlıdere Barajı: yüzde 46,11

        Istrancalar Barajı: yüzde 46,83

        Kazandere Barajı: yüzde 60,08

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,34

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cehennem Deresi Kanyonu'nda kara leylek görüntülendi

        Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda doğada nadir rastlanan kara leylek dronla görüntülendi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "En büyük korkumu yaşadım"
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Artan petrol fiyatları Rusya'ya yaradı
        Artan petrol fiyatları Rusya'ya yaradı
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!