        İSKİ 7 Aralık baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul güne yağışla uyandı. Megakentte yağmurlu hava etkili olurken güncel baraj doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından açıklanan doluluk seviyesi beklenenin altında. Peki, 7 Aralık baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 07.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:30
        İSKİ 7 Aralık 2025 baraj doluluk oranı açıklandı. Geçtiğimiz yıl aralık ayı sonlarında yüzde 40 civarında olan baraj doluluk oranları bu yıl azalan yağışların ardından kritik seviyede gözlemlendi. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        7 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,12 seviyesine geriledi.

        Ömerli barajı 13,11

        Darlık barajı 27,65

        Elmalı barajı 50,68

        Terkos barajı 19,23

        Alibey barajı 10,1

        Büyükçekmece barajı 18,46

        Sazlıdere barajı 16,87

        Istrancalar 30,84

        Kazandere 2,3

        Pabuçdere 2,41

