İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının son durumu belli oldu!
İstanbul'da su kaynaklarının durumu, şehirde yaşayanlar için her zaman önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün paylaşılan verilere göre, barajlardaki doluluk oranlarında artış gözlemleniyor. Peki, 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte tüm detaylar...
İstanbul’da kış aylarında etkili olan yağışlar, kentin su kaynaklarının doluluk oranını yükseltmeyi sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, 7 Aralık 2025’te yüzde 17,12’ye kadar düşen baraj doluluk oranı, yağışların ardından yeniden yükseliş trendine girdi. Ömerli, Darlık, Terkos, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk seviyeleri de netlik kazandı. Peki, 7 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul genelinde barajların su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar haberimizde...
İSKİ 7 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 7 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 69,34 olarak yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 91,95
Darlık Barajı: yüzde 85,37
Elmalı Barajı: yüzde 93,46
Terkos Barajı: yüzde 54,90
Alibey Barajı: yüzde 66,82
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,57
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,63
Istrancalar Barajı: yüzde 92,21
Kazandere Barajı: yüzde 65,35
Pabuçdere Barajı: yüzde 53,20