        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 7 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarının su seviyesi belli oldu! İstanbul barajlarında son durum

        İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının son durumu belli oldu!

        İstanbul'da su kaynaklarının durumu, şehirde yaşayanlar için her zaman önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün paylaşılan verilere göre, barajlardaki doluluk oranlarında artış gözlemleniyor. Peki, 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 07.04.2026 - 09:43 Güncelleme:
        İstanbul’da kış aylarında etkili olan yağışlar, kentin su kaynaklarının doluluk oranını yükseltmeyi sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, 7 Aralık 2025’te yüzde 17,12’ye kadar düşen baraj doluluk oranı, yağışların ardından yeniden yükseliş trendine girdi. Ömerli, Darlık, Terkos, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk seviyeleri de netlik kazandı. Peki, 7 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul genelinde barajların su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar haberimizde...

        İSKİ 7 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 7 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 69,34 olarak yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 91,95

        Darlık Barajı: yüzde 85,37

        Elmalı Barajı: yüzde 93,46

        Terkos Barajı: yüzde 54,90

        Alibey Barajı: yüzde 66,82

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,57

        Sazlıdere Barajı: yüzde 44,63

        Istrancalar Barajı: yüzde 92,21

        Kazandere Barajı: yüzde 65,35

        Pabuçdere Barajı: yüzde 53,20

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"