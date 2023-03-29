Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İSKİ Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İSKİ Vezneleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
ABONE OL

İSKİ çalışma (mesai) saatleri 2023: İSKİ vezneleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren bir kurumdur. Şehrin su ihtiyacını temin etmek, atık suları toplamak, dereleri ıslah etmek ve su havzalarının korunmasını sağlamak başta olmak üzere çeşitli görevleri yürüten İSKİ, gün içinde vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına cevap verir. Peki, İSKİ vezneleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2023 İSKİ çalışma (mesai) saatleri

İSKİ Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İSKİ Vezneleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
HABERTURK.COM

Taşınma esnasında su aboneliğinin iptali ve yeni abonelik başvuruları için sıklıkla ziyaret edilen İSKİ’nin İstanbul’un her ilçesinde şubesi bulunur. İSKİ mesai saatleri ise pek çok vatandaşın merak ettiği konulardan biridir. Peki, İSKİ çalışma saatleri 2023 yılında güncellendi mi? Hangi dönemlerde çalışma saatlerinde değişiklik olur? İSKİ vezneleri kaçta açılıyor? İSKİ hafta sonu çalışıyor mu? İSKİ öğle arası saatleri nedir? İşte tüm cevaplar...

İSKİ Çalışma Saatleri 2023

Bağımsız bütçeli bir kamu kurumu olan İSKİ, günün büyük bir bölümünde hizmet vermektedir. İSKİ’de yapılacak pek çok işlemler artık E-devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilmektedir. Ancak bazı özel işlemler için İSKİ’nin genel merkezine ya da İSKİ şubelerine gitmek gerekmektedir. Bu gibi durumlarda vatandaşlar, İSKİ çalışma saatlerini merak etmektedir. İSKİ vezneleri kaçta kapanıyor ya da kaçta açılıyor gibi tüm soruları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

İSKİ Vezneleri Kaçta Açılıyor?

İSKİ çalışma saatleri 2023, şubelere göre değişiklik göstermektedir. Bulunduğunuz şubenin çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek için ilgili şubenin iletişim numarasını arayabilirsiniz. İSKİ şubelerinden farklı olarak çalışan İSKİ Genel Müdürlüğü ise 08.00 / 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer şubelerin bazıları 08.00 itibarıyla hizmet verirken, bazıları ise 08.30 itibarıyla günlük mesaisine başlar. İSKİ mesai saatlerinde şubeye göre değişiklik olsa da büyük fark bulunmaz.

İSKİ Vezneleri Kaçta Kapanıyor?

İSKİ vezneleri kaçta kapanıyor?” sorusu, büyük bir kesim tarafından merak edilmekte ve internette en çok aranan konu başlıklarından biri olmaktadır. İSKİ vezneleri saat 17.00 itibarıyla kapanmaktadır.

İSKİ Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Çalışan kişiler, hafta içi İSKİ işlemlerini gerçekleştirememekte ve bu işlemler için hafta sonunu tercih etmektedir. Ancak İSKİ, hafta sonu sadece cumartesi günleri açık olup, hizmet saati de oldukça sınırlıdır. Cumartesi 09.00 / 13.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yani sadece yarım gün vezneler açıktır. Pazar günü ise kapalıdır. İSKİ, dini ve milli bayramlarda resmî tatil olduğu için hizmete kapalıdır.

İSKİ Öğle Arası Saatleri

İSKİ’nin genel müdürlüğünde ve şubelerinde öğle arası saatleri bulunmaktadır. 12.00 / 13.00 saat aralığında vezneler kapalıdır. Eğer işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız sabahın erken saatlerinde veya öğle arasından hemen sonra İSKİ işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Metrosu Çalışma Saatleri 2023: Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor ve Kaça Kadar Çalışıyor?
GÜNDEM İstanbul metrosu çalışma saatleri
İBB Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
GÜNDEM 2023 İBB çalışma (mesai) saatleri
"Tahkim Divanı'nın petrol kararı siyasi"
GÜNDEM "Tahkim Divanı'nın petrol kararı siyasi"
Feci iddia! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü
GÜNDEM Feci iddia! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü
Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler
GÜNDEM Depremde deniz altındaki çökmeler görüntülendi!
Son dakika: İskenderun'da deniz seviyesi yine yükseldi!
GÜNDEM İskenderun'da deniz seviyesi yine yükseldi!
Berber ve Kuaför Çalışma Saatleri 2023: Kuaförler ve Berberler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
GÜNDEM Berber ve kuaför çalışma saatleri
Paranın geçerli olmadığı bakkal, ihtiyacı olan poşetini doldurup gönderiyor
GÜNDEM Bu bakkalda para geçerli değil!
Borsa İstanbul Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Borsa Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
GÜNDEM Borsa İstanbul çalışma (mesai) saatleri
Eczane Çalışma Saatleri 2023: Eczaneler Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Pazar Günü Açık Mı?
GÜNDEM Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.