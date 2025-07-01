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        Haberler Gündem Güncel İskilip'te bir köyde şap karantinası | Son dakika haberleri

        İskilip'te şap hastalığına karşı bir köy karantinaya alındı

        Çorum'un İskilip ilçesine bağlı bir köyde şap hastalığı vakalarının görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:30
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        İskilip'te bir köyde şap karantinası
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        Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzköy'de şap hastalığı vakalarının görülmesi sebebiyle İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karantina uygulaması başlatıldı.

        Karara göre, köy içinde ve dışında hayvan otlatmak yasaklandı. Konuyla ilgili yapılan duyuruda, hayvanların köy dışına çıkarılmasının yasaklandığı her türlü hayvan alım-satımı ve hareketinin durdurulduğu ifade edildi.

        Karantina kurallarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildiği duyuruda, köy içinde ve köy dışında hayvanların otlatılmasının yasaklandığı kaydedildi.

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        #şap karantinası
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