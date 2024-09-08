İŞKUR TYP başvuruları 2024: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ile ilgili İŞKUR TYP başvuru ilanının yayınlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene de Ağustos ayının son haftalarında başvuru süreci başlatılmış; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri detayları paylaşmıştı. Peki Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, şartları nelerdir? İşte İŞKUR TYP başvuru detayları
İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartlara sahip olması gerekecek. İŞKUR TYP başvuru tarihleri bu noktada araştırılıyor. Peki İŞKUR TYP başvuruları 2024 ne zaman? Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor.
TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı.
İlgili ilanlar ve alım sürecine dair gelişmeler netleştikçe, haberimizde bu konuya yer vereceğiz. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.
2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. TYP'de haftalık yararlanma süresi de kırk beş saattir.