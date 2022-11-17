Farklı zamanlarda birçok nedene bağlı olarak göç etmiş olan Türk boyları; gittikleri bölgelere kendi kültürlerini götürerek farklı kültürlerle etkileşime girmişlerdir. Türkler göç ettikleri yerlerdeki toplumlara maden işlemeciliğini öğreterek, bu toplulukları taş devrinden maden devrine yükseltmişlerdir. Geniş alanlara yayılan Türklerin tarihinin bir bütün olarak araştırılması zorlaşmıştır. Bazı Türk boyları zamanla Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir.

Türklerin anayurdu olarak ifade edilen bölge Orta Asya’dır. Coğrafi olarak belirtmek gerekirse de Orta Asya’nın sınırları; doğuda Kingan Dağları, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları, batıda Hazar Gölü, kuzeyde Sibirya’yı kapsamaktadır.

Farklı kültürlerle iç içe olan ve zaman zaman karşılaşılan güçlükler karşısında göç etmek zorunda da kalan İslamiyet’in kabulünden önce kurulan Türk devletleri hangileridir? İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? İşte, tüm detaylar…

Karasuk Kültürü (MÖ.1200 – 1700)

Karasuk, demirin en erken işlendiği kültür merkezidir.

İskit Kültürünün temelini oluştura “atlı-göçebe” kültürü Orta Asya’da yayılmaya başlamıştır.

Tagar Kültürü (MÖ.700 – MÖ.300)

Bölgenin isminden dolayı burada yaşayanlara Altaylılar denmiştir.

Tunçtan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri ve otağ şeklinde ağaç evler bu kültürün eserleridir.

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İslamiyet öncesi ilk Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malı sayılmaktaydı. Yani kut anlayışı ve veraset sistemi geçerliydi. Batı – Doğu şeklinde boylar federasyonu ile örgütlenme olmaktaydı. Hükümdara; han, hakan, ilteber, idikut ve tanhu gibi isimler verilmekteydi. Hükümdarın sembolleri ise; sancak, otağ, taht, davul, sorguş, tuğ ve kılıçtı. Herkesin eşit olarak kabul edildiği ve toplumda bir sınıfsa ayrımın olmadığı İslamiyet öncesi Türk devletleri, dini inanç olarak ise Gök Tanrı inancına sahip olmuşlardır.

Bahsedilen bu özellikler ile özetlenen, İslamiyet’in kabulünden önce kurulan Türk devletleri ise şunlardır:

Asya Hun Devleti (MÖ:220 – MÖ. 216)

Avrupa Hun Devleti (370 - 469)

Göktürk Devleti (552 – 630)

Göktürk Devleti (682 – 745)

Uygurlar (745 – 840)

Avarlar (Juan Juanlar) (560 – 805)

Kırgızlar (840 – 1207)

Hazarlar (630 – 968)

Bulgarlar (583 – 665)

Karluklar

Türgişler (659 – 766)

Macarlar

Peçenekler

Oğuzlar

Kumanlar (Kıpçaklar)

Sibirler

İslamiyet’i Kabul Eden İlk Türk Devleti

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar olarak bilinirken; Müslüman ilk Türk devleti ise Karahanlılar Devleti olarak kabul edilmektedir. Karluklar; ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar Devleti’nin kuruluşunda büyük bir rol üstlenmişlerdir. Uygurların 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla Uygurlara bağlı yaşayan Karluklar; diğer Türk boyları ile birleşmiş ve merkezi Balasagun olmak üzere Batı Türkistan'da Karahanlılar Devleti’ni kurmuşlardır.