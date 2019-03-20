Finansal Kurumlar Birliği, dijital bir platform olarak KOBİ'lerin girdiği faturayı 58 faktoring şirketinin görüp fiyat verdiği bir pazar kurdu. Dijital pazarda KOBİ'nin iş yaptığı faturanın asıl sahibi şirket de bulunuyor. Yeni finansman hizmeti Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin ilk imzacısı TEB Faktoring ve Balorman oldu. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, "Bankalar da pazarda olacağı için maliyet banka kredileri düzeyine düşecek" dedi.

Türkiye'de toplam faturalı alışveriş miktarının 670 milyar lira faktoring hacminin ise 150 milyar lira olduğunu anlatan Baydar, yeni sistem ile 40 milyar liralık ek hacim yaratmayı planladıklarını kaydetti. Yeni sistemin ticareti devam etmesi ve kayıt altına alacağını anlatan Baydar, böylece finansman akışında da kopukluk olmayacağını dile getirdi. Faktoring şirketlerinin bilançoları değil ticareti finanse ettiğini söyleyen Baydar, 2018'de faktoring hacminin Türk Lirası bazında yüzde 1 arttığını ve yüzde 5 de problemli işlem olduğunu ifade etti.

BİR KAÇ SAAT İÇİNDE ÖDEME YAPILIYOR

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) maliyetlerini düşürmek ve nakit akışlarını düzenlemek amacıyla geliştirilen Ticaret Zinciri Finansman Sistemi dijital platformu üzerinden ilk işlem için düzenlenen toplantında konuşan FCI Başkanı,Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “Finansal Kurumlar Birliği (FKB) olarak, sektöre kazandırdığımız dijital platformla küçük işletmeler ellerindeki faturaları sisteme tanımlatarak birkaç saat içinde ödeme alabilecek. KOBİ’lerin finansmanına sağladığımız bu dijital çözüm ile Türkiye’den dünyaya örnek oluşturuyoruz” dedi. Baydar, “Türkiye’de yeni bir sistem olması nedeniyle gerek finansal kuruluşlar gerekse alıcılar ürünü kullanmaya çekiniyor. Sektörde pek çok ilki gerçekleştiren ve 6 yıldır dünyanın en başarılı ihracat faktoringi şirketi seçilen TEB Faktoring olarak bu konuda sektöre öncülük yapmayı önemsiyoruz. Sektörün öncüsü olarak ticaret finansmanı konusuna ülkemize yeni çözümler getirmekten de ayrıca mutluyuz” dedi.

KAYNAĞI YETERSİZ TEDARİKÇİLERİ RAHATLATACAK

Sistemin, özellikle büyük alıcılara tedarik sağlayan, ancak alacağının vadesini beklerken finansman sıkıntısına düşen ve bu nedenle yüksek finansman maliyetlerine katlanan öz kaynakları yetersiz KOBİ’lerin işini kolaylaştıracağını kaydeden Baydar, şöyle devam etti: “Bu sistemde satıcı veya alıcılar sisteme faturaları girer. Satıcı finansman ihtiyacı kadar faturayı sistemden seçerek finans kuruluşundan finansman talebinde bulunur. Finans kuruluşu da “küçük satıcı”ya göre değil büyük alıcıya göre finansmanı fiyatlar. Çünkü daha az risk gördüğü bir kredilendirme yapmaktadır. Böylelikle satıcılar finansmana daha ucuz ve hızlı ulaşır, alıcı da borçlarını tek bir merkezde toplama ve yönetme avantajı yakalar. Bu sistemde hedefimiz dijitalleşmenin önünü açarak ticari alacakların yönetimini ve finansman işlemlerini sadece bilgisayar ve/veya cep telefonu üzerinden gerçekleştirebilmek ve tüm tarafların operasyonunu kolaylaştırmak. Böylece daha fazla KOBİ’nin finansmana erişme olanağı yakalamasını kolaylaştıracağız ve rekabet gücünü arttıracağız.”

VADELER UZAYACAK

Balorman Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır konu ile ilgili olarak şunları söyledi: Sanayide dijital dönüşümü, dijital teknolojilerin kullanılması yoluyla değer zincirindeki tüm aktörlerin birbirileri ile gerçek zamanlı ve sürekli entegrasyonu olarak tarif ediyoruz. Ülkemizin hem küresel rekabetçiliğini koruması ve artırması, hem de üretimde yüksek katma değeri ve yüksek verimliliği yakalaması için teknoloji tabanlı dönüşümü ekonominin merkezine koymamız şart. KOBİ'ler ise ülke ekonomimizin en önemli kaldıraçları. Bu nedenle finansman çözümlemelerinde nakit akışlarını çözen bu dijital platformun çok önemli bir değer yaratacağına inanıyorum. Alıcılar bu sistemle, KOBİ’lere verdikleri garanti, teyit ve kredibilitesinden faydalanma olanakları karşısında finansal kazanç elde edecek. Gerekirse bu finansal kazancı finansal kurumlar nezdinde vadelerini uzatarak sağlayacaklar. Sisteme full entegre olan alıcılar, tek tek tedarikçi cari hesapları ile uğraşmayacak, sistemdeki finansal kuruluşları ödeme acentesi gibi kullanarak iş yükü hafifleyecek.”

Sistem nasıl işliyor?

Tedarik Zinciri Finansmanı aslında bir faktoring işlemi. Ancak Türkiye’de yaygın olarak çekli işlemler faktoringe konu oluyor. Bu çekler de tahsil edilmeme riskine karşılık satıcının risk primiyle fiyatlandırılıyor. Halbuki büyük alıcılar çoğunlukla çek kesmiyor. Haliyle satıcılar vadeye kadar beklemek zorunda kalıyor. Tedarik Zinciri Finansmanı ile alıcı, borcunu sistem üzerinden kabul etmekte, finansman şirketi de alıcının kabul ettiği bu alacağı satıcıya vadesinden önce finanse etmekte. Vadesinde ise,alıcı finansal kuruluşa ödemeyi yapmakta.