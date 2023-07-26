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"EKSİKLER SADECE ORTA SAHADA DEĞİL" "Sadece orta sahada değil bazı yerlerde de eksikler var. Hem bireysel hem bölge anlamında. Bunları not ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor."

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"BEN BU CAMİANIN EVLADIYIM" "Ben bu camianın evladıyım. Taraftarların inancı ve sevgisi beni motive ediyor, mutlu ediyor. Gece gündüz nasıl faydalı olabilirim diye çalışıyorum. Onları mutlu etmek, coşturmak, başarılı olmak için uğraşıyorum."

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"EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİM" "55-60 maçlık periyotta kadromuz tam gibi gözükse de bazı ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları gidermek için yönetim çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda 60 maçlık periyodu kaldıracak geniş, rekabet gücü yüksek bir takımımız var. Ben daha önce 2 sene Fenerbahçe'yi yönettim, Allah'ın izniyle en iyi şekilde yöneteceğim bu sezon da."

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