Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 50,3 oldu.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin Eylül 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, ağustosta 51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eylül ayında 50,3'e geriledi

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Endeks ihracat ikliminde ılımlı iyileşmenin devam ettiğini ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarının üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla halen güçlendiğine gösterirken, iyileşme çok ılımlı düzeyde ve 77 aydır süren genişleme trendinin ise en düşük hızında kaydedildi.

"ALMANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA ÜRETİM DÜŞTÜ"

Türk imalat ürünlerinin en büyük iki ihracat pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık'ta eylülde üretim düşüş gösterdi. Hizmet ve inşaat sektörlerinin imalat sanayisindeki keskin düşüşü telafi edememesinin sonucu olarak, Almanya'da Nisan 2013'ten bu yana ilk kez gerileme yaşandı.

Birleşik Krallık'ta ise imalat, hizmetler ve inşaat sektörlerinin tamamında aktivitenin zayıflamasına bağlı olarak üretim son 4 ayda üçüncü kez geriledi. Eylül ayında diğer Avrupa pazarlarında da özellikle imalat sanayi sektöründe olmak üzere, büyüme görünümü zayıf seyretti. Nitekim Avro Bölgesi'nde imalat sektörü üretimi 2012 yılının sonlarından beri gözlenen en yüksek oranda daraldı.

"ABD'DE EKONOMİK AKTİVİTE HAFİF İVMELENDİ"

Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5'ini oluşturan, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de ekonomik aktivite eylül ayında hafif ivmelendi. Buna rağmen, büyüme hızı zayıflığını korudu.

Orta Doğu ekonomilerinin performansı üçüncü çeyrek sonunda karmaşık bir görünüm sergiledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite belirgin bir hızda artmayı sürdürdü. Buna karşılık, Mısır, Katar ve Lübnan'da üretimin geçen ay yavaşladığı görüldü.

Brezilya, Çin ve Rusya'da ekonomik aktivite artış gösterdi. Hindistan ekonomisinde ise zayıflık işaretleri dikkat çekti. Bu ülkede üretim son bir buçuk yılı biraz aşan bir dönemde ilk kez gerileme kaydetti.