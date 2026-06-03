İspanya'da yılın golü Arda Güler'den!
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in Elche filelerine yaklaşık 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü ödülüne layık görüldü.
Giriş: 03 Haziran 2026 - 22:57 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülünü kazanan Arda Güler'e bir onur da La Liga'dan geldi.
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.
21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken, 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı.
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