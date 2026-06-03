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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da yılın golü Arda Güler'den!

        İspanya'da yılın golü Arda Güler'den!

        Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in Elche filelerine yaklaşık 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 22:57 Güncelleme:
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        Yılın golü Arda Güler'den!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülünü kazanan Arda Güler'e bir onur da La Liga'dan geldi.

        İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.

        21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken, 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı.

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